Torna il doppio appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin, il rotocalco televisivo campione d’ascolti di Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022.

Verissimo, ospiti sabato 19 febbraio 2022

Sabato 19 febbraio 2022 dalle ore 16:30 torna l’appuntamento con “Verissimo“, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di sabato ospite per un’imperdibile intervista Zakia Seddiki, la moglie vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso un anno fa in un agguato in Congo.

Non solo, in studio Daniela Poggi per un’intervista a cuore aperto: dal successo come attrice e conduttrice alla vita privata. E ancora: Irene Ferri, attrice co-protagonsita della fiction di successo “Fosca Innocenti” e direttamente dal Festival di Sanremo 2022 il cantante Rkomi che con la sua “Insuperabile” sta infrangendo record su record!

A chiudere la puntata di sabato 19 febbraio 2022 la presenza di Teo Mammuccari, neo conduttore de Le Iene, mentre per il momento “le storie di C’è posta per te” riviviamo il racconta di Giuseppe, Irene e Giovanni.

Verissimo, ospiti domenica 20 febbraio 2022

Silvia Toffanin torna puntale anche domenica 20 febbraio 2022 dalle ore 16:30, subito dopo Amici di Maria De Filippi, con il secondo appuntamento di Verissimo. Ospite in studio direttamente dal palcoscenico del Festival di Sanremo 2022 ritroviamo Emma Marrone. La vincitrice di Amici e di Sanremo racconta le emozioni vissute durante la settimana del Festival dove ha partecipato con il brano “Ogni volta è così”.

Ospite in studio anche Belen Rodriguez. La bellissima showgirl argentina è tornata in tv come conduttrice de Le Iene realizzando così un suo grande sogno nel cassetto. Ma non finisce qui: in studio anche Ezio Greggio direttamente dal banco di Striscia La Notizia, Fiordaliso per un’intervista emozionante con il suo amato papà. Infine tornano in studio Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del Grande Fratello Vip.