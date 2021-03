Silvia Toffanin è prontissima per una nuova imperdibile puntata di Verissimo, il rotocalco campione di ascolti di Canale 5. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti e personaggi pronti a raccontarsi ai microfoni della Toffanin? Ecco gli ospiti e le anticipazioni di sabato 20 marzo 2021.

Verissimo ospiti sabato 20 marzo 2021: Rula Jebreal in esclusiva

Sabato 20 marzo 2021 dalle ore 15.40 , eccezionalmente per questa settimana, torna l’appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin intervista per la prima volta in esclusiva assoluta Rula Jebreal, la giornalista e scrittrice da sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne. Tutti ricorderanno Rula per il suo bellissimo monologo dello scorso anno sul palcoscenico del Festival di Sanremo (clicca qui per leggerlo)

Ospite in studio anche un mito della musica italiana. Si tratta di Ornella Vanoni reduce dalla partecipazione come ospite a Sanremo 2021. L’interprete di brani senza tempo della musica italiana è tornata con un nuovo progetto discografico dal titolo “Unica” anticipato dal singolo “Un sorriso dentro al pianto“.

Verissimo, intervista a Joaquìn Cortés ed Elisabetta Canalis

Ma non finisce qui, tra le interviste di Verissimo in onda sabato 20 marzo 2021 segnaliamo anche quella di Joaquìn Cortés. Il ballerino di flamenco, sex symbol degli anni ’90, torna in tv per raccontare la sua vita privata e lavorativa in occasione della nascita del secondo figlio.

E ancora: ospite Elisabetta Canalis. La ex velina di Striscia La Notizia ha cambiato vita: dopo il grande successo in Italia si è trasferita per amore a Los Angeles.

In studio anche Maria Giovanna Elmi, la signorina buonasera conosciuta da tutti come la fatina della tv. Infine ospiti anche Luca Ward, attore e doppiatore che ha da poco festeggiato 60 anni e Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di “Uomini e donne” che ha da poco pubblicato un libro dedicato alla storia di suo fratello Salvo.