Torna il duplice appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 30 settembre 2023

Sabato 30 settembre 2023 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Tantissimi gli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto nell’appuntamento del sabato. Ospiti in studio Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, i conduttori di Striscia La Notizia, protagonisti di una intervista che si preannuncia imperdibile. Spazio poi ad una toccante intervista Sandra Milo, attrice di fama nazionale. Una carriera di grande successo quella dell’attrice, musa di Federico Fellini.

Tra gli ospiti della puntata anche Claudio Bisio, attore e conduttore alla sua prima prova come regista con il film “L’ultima volta che siamo stati bambini“. Spazio poi a Kerem Alışık, l’attore turco che nella soap “Terra Amara” interpreta il personaggio di Fekeli. Ma non finisce qui, in studio i neosposi Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosimo, Isabella e Manuel di Temptation Island per la prima intervista di coppia.

Verissimo, gli ospiti di domenica 1 ottobre 2023

Silvia Toffanin torna anche domenica 1 ottobre 2023 dalle ore 16.30. Tanti gli ospiti nel secondo appuntamento della settimana del rotocalco televisivo campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. In studio ospite Federica Pellegrini. La “divina” del nuoto italiano è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dal successo nello sport al matrimonio fino alla sua prima maternità, visto che la campionessa è in attesa della sua prima bambina.

In studio tra gli ospiti anche Romina Power con l’intenso racconto del suo viaggio spirituale a Medjugorje. E ancora: il grandissimo attore Lino Banfi, Nek e Renga che hanno pubblicato da poco un album di canzoni insieme. Infine ospite di una bellissima intervista Cristiano Malgioglio, superstar del piccolo schermo.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.