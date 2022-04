Torna l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata inedita con tante nuove interviste in onda sabato 30 aprile, mentre per domenica 1 maggio 2022 è previsto il “meglio di” con le interviste più emozionanti di questa edizione.

Verissimo, ospiti di sabato 30 aprile 2022

Sabato 30 aprile 2022 dalle ore 16.30 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tantissimi gli ospiti e i protagonisti della puntata. A cominciare da Red Canzian che torna in tv dopo il grave problema di salute avuto nei mesi scorsi. Il cantante e musicista dei Pooh si racconta a cuore aperto in una intervista che si preannuncia davvero imperdibile per tutti i fan della storica band italiana.

Ospite in studio anche Clayton Norcross, l’attore che per diverso tempo ha prestato il volto al personaggio di Thorne Forrester nella soap cult “Beautiful”. E ancora: ospiti Carmen Russo reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip in compagnia della figlia Maria nata dall’amore con Enzo Paolo Turchi. Ma non finisce qui, visto che in studio ci sarà anche Emma Muscat, la cantante di Amici che prossimamente vedremo sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2022 come rappresentante del suo paese Malta.

Infine ospite anche Angela Melillo e i neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che presenteranno per la prima volta in assoluto il figlio Gabriele. Con loro anche la nonna Eleonora Giorgi.

Verissimo, ospiti di domenica 1 maggio 2022

Verissimo di Silvia Toffanin torna in onda anche domenica 1 maggio, sempre dalle ore 16.30, con uno speciale appuntamento. Si tratta di “Verissimo le storie”, le interviste più emozionanti realizzate dalla conduttrice in questa edizione da record! Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del talk che si conferma uno dei programmi più seguiti ed amati del piccolo schermo.