Verissimo di Silvia Toffanin torna con il duplice appuntamento del weekend. Ecco per voi tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate di sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 trasmesse come sempre su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 27 novembre 2021

Sabato 27 novembre 2021 appuntamento dalle ore 16.30 con una nuovo appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata che si preannuncia davvero imperdibile con la presenza in studio di Christian De Sica. L’attore e regista, figlio dell’indimenticabile Vittorio De Sica, si racconta tra vita professionale e privata alla vigilia dell’uscita del nuovo film “Chi ha incastrato Babbo Natale” di Alessandro Siani.

E ancora: in studio protagonista di una intervista anche Kekko Silvestre, leader dei Modà, la cantante Marcella Bella reduce dall’esperienza di giudice a “Star in the star”. Tra le interviste anche il ricordo di Paolo Rossi, il mitico Pablito di Mundial 82 a quasi un anno dalla morte. A ricordarlo la moglie Federica Cappelletti.

Infine ospite in studio Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne che ha deciso di denunciare per molestie un medico. Con lei in studio anche il compagno Andrea Del Corso.

Verissimo, ospiti di domenica 28 novembre 2021

Ma non finisce qui, visto che Verissimo come sappiamo quest’anno bissa andando in onda anche la domenica pomeriggio. Nella puntata del 28 novembre 2021 dalle ore 16:30, Silvia Toffanin è pronta ad incontrare Riccardo Fogli. L’ex voce dei Pooh si racconta a cuore aperto: dal grande successo come interprete all’esperienze televisive nei reality come “L’isola dei famosi”.

Tra gli ospiti di puntata anche due attrici molto amate dal pubblico: la grandissima Sandra Milo e Serena Grandi. Infine ospite in studio anche Alessandro Siani reduce dal grande successo di “Striscia La Notizia” che torna nelle sale cinematografiche con il film natalizio “Chi ha incastrato Peter Pan” che segna il debutto di Diletta Leotta.