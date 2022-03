Tutto pronto per un nuovo doppio appuntamento di Verissimo con Silvia Toffanin su Canale 5. Due puntate da non perdere con protagonisti i personaggi del momento: dalla vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera ai concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non solo, in studio anche due dei prof più amati di Amici. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 26 e domenica 27 marzo 2022

Verissimo, ospiti di sabato 26 marzo 2022

Sabato 26 marzo dalle ore 16.30 torna appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Primo ospite di puntata Sofia Goggia, la campionessa olimpica fresca vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera. In studio dopo due anni torna anche Nina Moric per raccontare le novità della sua vita privata. Non solo, in studio anche la bellissima modella ucraina Dasha Dereviankina.

Direttamente da Amici di Maria De Filippi due dei maestri più amati e criticati: si tratta di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Infine restando in tema Amici, ospiti anche i primi due eliminati del serale di Amici 22: la ballerina Alice Del Frate e in cantante Gio Montana.

Verissimo, ospiti di domenica 27 marzo 2022

Domenica 27 marzo 2022 appuntamento con la seconda puntata di Verissimo come sempre dalle 16.30 su Canale 5 subito dopo “Scene da un matrimonio” di Anna Tatangelo. In questa seconda putnata, Silvia Toffanin incontra il ballerino Kledi, volto lanciato dal programma Amici di Maria De Filippi, che sarà in studio con la moglie Charlotte. La coppia racconterà il terribile momento che stanno vivendo a causa della malattia del figlio.

Ospite in studio anche la cantante Donatella Rettore per parlare della sua carriera e vita privata. Infine dal Grande Fratello Vip ospiti in studio: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e le due amiche – nemiche Soleil Sorge e Sophie Codegoni.