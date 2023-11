Tutto pronto per il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il programma di interviste condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato 25 novembre 2023

Sabato 25 novembre 2023 dalle ore 16.30 appuntamento con una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con tantissimi ospiti di spicco del panorama artistico italiano. In studio la cantante Gigliola Cinquetti: dal trionfo nel 1965 al Festival di Sanremo con “Non ho l’età” alla carriera di conduttrice. Non solo, la Cinquetti è diventata anche scrittrice con la sua autobiografia dal titolo “A volte si sogna”.

In studio ospite anche il violinista Samuele Palumbo, il vincitore dell’ultima edizione di Tu si Que Vales. Per l’occasione ospiti anche i conduttori: Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Prosegue poi lo spazio dedicato alla soap turca “Terra Amara” con la partecipazione dell’attore Furkan Palali, che presta il volto al personaggio di Fikret. Direttamente dalla casa del Grande Fratello 2023 in studio Ciro Petrone, l’attore di Gomorra. E ancora la storia di una belle amicizia tra Laura Freddi e Miriana Trevisan. Infine anche Giampiero Mughini reduce dall’esperienza del Grande Fratello 2023 con la moglie Michela. Non solo, spazio anche alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra proprio il 25 novembre.

Verissimo, gli ospiti di domenica 26 novembre 2023

Anche domenica 26 novembre 2023 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin. Tante nuove interviste nel programma di successo di Canale 5. In studio giornalista Bruno Vespa che ha da poco pubblicato in libreria il suo ultimo lavoro dal titolo “Il rancore e la speranza”.

Ritorna a Verissimo anche Stefano Tacconi, l’ex campione di calcio accompagnato dalla moglie Laura e dai figli Andrea, Virginia e Vittoria. Ospiti in studio poi Giancarlo Giannini e Rita Pavone per ricordare la figura di Lina Wertmüller. Infine ospiti anche Romina Power e Elisabetta Gregoraci con il papà Mario e la sorella Marzia.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.