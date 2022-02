Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo trasmesso su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntata in onda sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022.

Verissimo ospiti di sabato 12 febbraio 2022

Sabato 12 febbraio 2022 dalle ore 16:30 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La conduttrice è pronta a regalare al pubblico tante nuove imperdibili interviste. A cominciare dall’intervista esclusiva a Deborah Compagnoni. La leggenda dello sci italiano è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla vita privata al successo fino alla recente tragedia: la morte del fratello Jacopo travolto da una valanga di neve in montagna.

In studio ospiti direttamente dal 72esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2022 il giovane cantante Matteo Romano, rivelazione di TikTok, e Giusy Ferreri. Non solo, sempre da Sanremo 2022 anche la rossa Noemi. Infine in studio anche Roberta Capua e Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo romanzo d’esordio “Febbre”.

Verissimo, ospiti di domenica 13 febbraio 2022

L’appuntamento con Verissimo è anche per domenica 13 febbraio 2022 dalle ore 16:30, subito dopo Amici di Maria De Filippi. Nella puntata domenica, Silvia Toffanin è pronta ad incontrare Drusilla Foer. L’attrice e personaggio televisivo si racconta a cuore aperto a pochissimi giorni dalla sua partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022 dove ha conquistato tutti con la sua classe, eleganza e per il monologo sull’unicità.

E ancora: ospite in studio Michelle Hunziker alla vigilia del debutto del suo primo one woman show “Michelle Impossible”. Sempre da Sanremo 2022 la mitica Iva Zanicchi per raccontare tutte le emozioni delle kermesse. Infine il racconto di vita di Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le Stelle.