GF Vip 4, Fiorello e Mentana. Ecco gli ingredienti del sabato pomeriggio. A Verissimo, fra gli ospiti del 14 dicembre 2019, arriverà il primo concorrente del GF Vip 4. Si avete capito bene. Il pubblico conoscerà così in anteprima, il personaggio famoso che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Questo è quello che ha annunciato Silvia Toffanin in chiusura della puntata del 7 dicembre 2019 dopo aver intervistato Loredana Bertè.

Verissimo ospiti 14 dicembre 2019: occhi puntati sul GF Vip 4

Sui social del GF Vip 4 sono stati svelati i primi indizi. Il volto coperto del secondo e del terzo concorrente ha mandato in confusione i fan del reality e i semplici curiosi. Giocare ad indovinare chi si nasconda sotto la seconda immagine non è affatto facile. Il secondo volto è stato indovinato, forse, quasi subito. Molti hanno puntato subito sulla bellissima e bombastica Natalia Bush. Al corpo maschile, invece, non è stata data ancora una identità certa. Le ipotesi sono le più disparate e fantasiose. Come mai il pubblico non riesce ad indovinare? E’ invece chiaro che sicuramente prenderà parte al reality Mediaset in partenza da gennaio 2020 Rita Rusic.

Nel frattempo, però, sono stati fatti anche tanti altri nomi. Quali? Ebbene quello di Paolo Ciavarro che tenterà l’esperienza dopo aver assisto, anno scorso, alla partecipazione della madre. Dopo l’Isola dei Famosi, poi, arriverà in casa anche Paola Di Benedetto, ovvero l’ex Madre Natura.

Ora ci chiediamo però? Quale dei concorrenti sarà nello studio di Silvia Toffanin sabato prossimo? Sarà la Rusic o uno degli altri nomi citati? La conduttrice non ha voluto anticipare nulla ed alimentare l’attesa.

Verissimo ospiti 14 dicembre 2019: da Mentana a Fiorello

Chi altri farà capolino nello studio di Verissimo per la puntata del 14 dicembre 2019? Fra i tanti ospiti che popoleranno il salotto di Silvia Toffanin vedremo, come annunciato dalla stessa conduttrice, un giornalista molto noto.

Di chi si tratta? Potrebbe bastare dire che è stato un volto noto del telegiornale dell’ammiraglia Mediaset. Un giornalista in prima fila, un ottimo direttore che, i due storici conduttori di Striscia la Notizia erano soliti chiamare Mitraglia, per le sue doti linguistiche. Insomma la favella non gli manca.

Ora, questo giornalista, è il direttore del telegiornale di La7. Le sue maratone politiche sono le più seguite in televisione. Impossibile che lui possa bucare una notizia.

Avete capito? Sì, proprio così, a Verissimo arriverà Enrico Mentana. Su cosa verterà l’intervista?

Come annunciato nello stesso sito di Verissimo, però, Silvia Toffanin incontrerà anche Fiorello, il mattatore di Viva Rai Play.