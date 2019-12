Tra poco più di un mese prenderà il via la quarta edizione del Grande Fratello Vip con al timone per la prima volta come conduttore Alfonso Signorini. Nel ruolo di opinionisti Wanda Nara e Pupo ma, il pubblico è in attesa di conoscere il cast ufficiale che entrerà nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: Rita Rusic prossima concorrente vip

I nomi che si rincorrono sul web per quel che riguarda il cast della nuova edizione 2020 del GFVIP sono tantissimi, ma l’ultimo che viene associato al programma, stando alle informazioni in nostro possesso, sarà l’esplosiva Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Siamo in grado di darvi in assoluta anteprima che la produttrice musicale e cinematografica sarà una delle prossime concorrenti del grande Fratello Vip 2020.

Rita Rusic: chi è e cosa ha fatto

Ma chi è Rita Rusic? Oltre ad essere una donna bellissima e sexy che ha fatto della provocazione una sua chiave distintiva è anche una cantante e una produttrice. Nata nel 1960 a Parenzo in Istria (allora parte della Jugoslavia) e trasferitasi giovanissima a Busto Arsizio, Rita Rusić comincia la propria carriera come cantante, poi esordisce come attrice partecipando nel 1982 al film Attila flagello di Dio (con Diego Abatantuono).

Galeotto fu il set, perché è in questa occasione che conosce il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, con il quale si sposerà, mettendo al mondo 2 figli (Mario e Vittoria).

Nel 2000 il matrimonio naufraga ma rimane in buoni rapporti con l’ex marito, tanto che diventano soci nella gestione degli affari della società di produzione Cecchi Gori.

In società con l’ex marito per la produzione di molte pellicole di successo

Producono molti film di successo tra cui anche “La Vita e Bella” di Roberto Benigni che esce con il nome di Rita Cecchi Gori. Dopo il divorzio decide di proseguire la carriera di produttrice per conto proprio e fonda una sua agenzia, la Rita Rusic Company, con la quale produce tra gli altri la pellicola campione d’incasso “Scusa ma ti chiamo amore”, con Raul Bova.

La sua carriera di produttrice prosegue nel tempo e nel 2010 approda come giurata del talent show di Rai 1 “Ballando con le stelle”, sostituendo il collega Fabio Canino (in più puntate).

Grande Fratello Vip, il probabile cast e i nomi che si rincorrono sul web