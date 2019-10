Verissimo ospiti 12 ottobre 2019: da Giordana a Gianni Morandi

A Verissimo, fra gli ospiti di sabato 12 ottobre 2019, vi saranno: Giordana Angi, Gianni Morandi, Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta. Ecco cosa accadrà nello studio di Silvia Toffanin per la nuova puntata del rotocalco più atteso della settimana. La trasmissione, infatti, è una delle più seguite ed apprezzate dal pubblico televisivo.

Verissimo ospiti 12 ottobre 2019: Gianni Morandi

Terminata Rosy Abate 2 il venerdì sera sembrava poter rimanere libero. Invece no. Come vi avevamo già annunciato, infatti, venerdì prossimo prenderà il via la fiction con Gianni Morandi. Ecco spiegato il motivo dell’intervista di Silvia Toffanin al cantante, attore e conduttore bolognese.

Per indagare sul ritorno, in tv, de L’Isola di Pietro, infatti, la conduttrice di Verissimo tenterà in tutti i modi di carpire a Morandi qualche succulenta anticipazione. Ci riuscirà? In molti sperano proprio di sì nonostante alcune anticipazioni siano già circolate in rete. Di cosa parlerà poi Morandi? Oltre che della sua longeva carriera molto probabilmente il cantante annuncerà i suoi prossimi impegni, oltre che quelli del figlio, impegnato, prossimamente nel suo tour musicale.

Verissimo ospiti: Giordana, Lorella Boccia e il marito

Altri ospiti? Ad approdare a Verissimo sarà anche la bellissima Giordana Angi, coach della squadra Bianca di Amici Celebrities. La cantante molto probabilmente parlerà del suo percorso artistico, delle sue esperienze, dei progetti futuri, dei suoi obiettivi e desideri, ma anche del programma di Maria De Filippi.

Lorella Boccia ed il marito, infine, approderanno in studio per raccontare la loro storia d’amore, ma anche la recente aggressione subita che ha portato la ballerina professionista a sfogarsi sui social.

Verissimo ospiti 12 ottobre: da Bisio a Clausio Santamaria

Altri nomi? In studio si riderà grazie alla presenza di Claudio Bisio e Lucia Ocone che presenteranno il loro ultimo film intitolato ‘Se mi vuoi bene’, per la regia di Fausto Brizzi.

Spazio poi a Simone Cristicchi e all’ex rugbista Martin Castrogiovanni che è uscito alla prima puntata di Amici Celebrities da vero Signore. Tutti hanno apprezzato e lodato il suo gesto. Ben presto però Martin tornerà in tv, in prima serata, come co-conduttore, insieme a Belen Rodriguez, di Tu si que vales.

Per finire un’altra coppia dello spettacolo farà il suo ingresso in studio. Quale? Quella composta da Francesca Barra e Claudio Santamaria. La giornalista e l’attore presenteranno un romanzo scritto a quattro mani.