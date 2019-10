L’Isola di Pietro 3 sta per sbarcare su canale 5 in prima serata. La fiction con Gianni Morandi torna con una terza stagione ancora più avvincente delle precedenti. Tanti colpi di scena esplosivi che noi di SuperGuida Tv vi diamo in Anteprima!

L’Isola Di Pietro 3: arrivano nuovi personaggi e nuove dinamiche nella cittadina di Carloforte, in Sardegna

La fiction che per ben due stagioni ha tenuto incollati allo schermo molti telespettatori promette di replicare il successo delle precedenti perché oltre a nuove dinamiche, nuove storie e nuovi intrecci ci sarà l’ingresso di nuovi attori che daranno vita a nuovi personaggi.

Sbarcheranno infatti sull’Isola di Pietro: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino.

L’Isola di Pietro 3: anticipazioni trama prima puntata

Il Pediatra, Pietro Sereni, (Gianni Morandi) come di consueto ogni mattino corre sulla scogliera con il fedele cane Mirto e si ritrova alle prese con una neonata che salva da un’incendio. Anche stavolta il dott. Sereni si ritroverà fra le mani un caso che turberà la quiete della piccola cittadina di Carloforte.

Nel frattempo Elena (Chiara Baschetti) è molto amareggiata per la perdita del compagno, il vicecommissario Ferras (Michele Rosiello) ucciso sotto i colpi di arma da fuoco. Ma la sua uccisione spezza il cuore anche a Caterina (Alma Noce), sua figlia che amava il padre sopra ogni cosa.

Caterina Riacquista la vista? Un viaggio pieno di speranza

Per la nipote di Pietro, Caterina distrutta dalla perdita del papà, c’è una speranza: un’operazione in America potrebbe farle recuperare la vista. Quindi lei e la madre Elena si recano ad Huston per l’operazione.

Finito l’intervento rientrano a Carloforte e si dovrà attendere qualche tempo per sapere se l’esito dell’operazione è stato positivo o negativo. Insomma se tutto è andato a buon fine oppure no.

Nel frattempo, Caterina stenta a capire l’atteggiamento di Diego (Erasmo Genzini), che sembra nascondere un grande segreto, anche se la loro storia pare procedere per il verso giusto.

Francesco Arca approda all’Isola di Piero 3

Ma per indagare sulla morte del papà di Caterina arriva nell’isola un nuovo poliziotto, Valerio Ruggeri interpretato da Francesco Arca. Arca già protagonista di alcune fiction Mediaset come Sacrificio d’Amore lo abbiamo anche visto la scorsa stagione in una fiction Rai, La vita Promessa al fianco di Luisa Ranieri.

Elena rimane affascinata dal nuovo poliziotto, tuttavia ignora che nasconde un grande segreto. Che sia in realtà il vero padre di Diego?

Ma Arca non è l’unico nuovo ingresso nella fiction Mediaset: arriveranno anche due donne dalla personalità importante e il carattere forte. Saranno la “prof” Monica (Francesca Chillemi) e Teresa (Caterina Murino).

Entrambe le donne si contenderanno l’interesse di Pietro: chi la spunterà? Chi lo conquisterà?

Per sapere cosa accadrà ai nostri beniamini basta sintonizzarsi venerdì 18 ottobre in prima serata su canale 5 con L’Isola di Pietro 3.

Ci sarete?