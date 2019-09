Ecco dove vedere la puntata intera in streaming di Verissimo di oggi, 14 settembre 2019. Silvia Toffanin ha aperto la trasmissione intervistando Antonella Clerici. La conduttrice le ha confessato di aver voglia di tornare in tv anche perché la colpa della sua assenza e da attribuire a terzi e non a lei. Successivamente è entrato in studio il simpaticissimo Enrico Brignano per presentare l’ultimo film che lo vede protagonista.

Spazio poi a Giulia De Lellis, pronta a presentare il suo primo libro, a Ilary Blasi e Alvin, che in settimana debutteranno su Canale 5 con EuroGames. La puntata si è conclusa con il racconto delle figlie dell’allenatore del Bologna FC che sta combattendo contro la leucemia.