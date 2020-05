Nuova puntata di Verissimo Le Storie. Cosa ci dicono le anticipazioni della puntata di sabato 23 maggio 2020? Cosa ha in serbo per i suoi telespettatori Silvia Toffanin? Ecco tutti gli ospiti o meglio tutti i video messaggi inediti e le interviste che verranno riproposte. I telespettatori di Canale 5 potranno assistere al racconto della nuova gravidanza di Beatrice Valli. L’ex di Uomini e Donne spiegherà come è andato il parto. Spazio infine anche a Michele Bravi, protagonisti di Amici Speciali.

Verissimo ospiti 23 maggio 2020: tutti i video inediti

Sabato 23 maggio, alle ore 16.00, su Canale 5, prenderà il via una nuova puntata di Verissimo – le Storie condotta dall’amatissima Silvia Toffanin. Il tutto prenderà il via, come ormai di consueto a causa del Covid-19, con la sigla #ImagineForVerissimo. All’immensa corale di astisti si sono aggiunte, questa settimana, le strepitose voci di: Alvin e Katia Follesa, Marco Carta e le sorelle Giulia e Silvia Provvedi.

Spazio poi a Luca Dotto che è tornato finalmente in piscina per allenarsi e alla neo mamma per la terza volta Beatrice Valli insieme al compagno Marco Fantini. La piccola Azzurra, infatti, è appena arrivata a casa e sta ricevendo le coccole di Bianca e Alessandro, i suoi fratelli maggiori.

Altri video messaggi? Attesissimo è quello di Michele Bravi che racconterà ai microfoni di Verissimo la sua nuova fase di vita e l’esperienza ad ‘Amici Speciali’.

Michele Bravi e Claudio Bisio: quali interviste verranno riproposte?

Quali interviste verranno riproposte? Grande protagonista della puntata sarà il bravissimo Michele Bravi. Successivamente sarà la volta di: Loretta Goggi, Claudia Pandolfi, Claudio Bisio e Juliana Moreira con Edoardo Stoppa.

Per concludere arriverà, dopo Fabio Volo, Barbara Alberti, Cesara Buonamici e Carlo Verdone, la riflessione di Michele Placido insieme alla moglie Luna Vincenti. Di cosa parleranno? Nelle ultime settimane in diversi hanno parlato di Covid-19 di amori contesi, ma anche di paure per il futuro.