Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin, torna con il quarto appuntamento dal titolo “Verissimo Le Storie” trasmesso nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 21 e domenica 22 giugno 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 21 giugno 2025

Sabato 21 giugno 2025 dalle ore 16.30 torna “Verissimo – Le Storie“. Silvia Toffanin è pronta a fare compagnia al pubblico con la messa in onda del meglio delle interviste realizzate nell’ultima stagione del rotocalco di successo. Nella puntata di oggi, sabato 21 giugno, spazio all’intervista a Federica Pellegrini. La divina del nuoto italiano si è raccontata a cuore aperto dalla vita professionale a quella privata: la nuova vita da mamma e i progetti di una leggenda del nuoto.

Spazio poi all’intervista realizzata al coreografo Luca Tommassini che si racconta come non ha mai fatto prima. L’ex ballerino che in passato ha lavorato con grandi star della musica mondiale ed internazionale ha parlato della sua carriera, ma anche della sua vita privata soffermandosi sulla delicata operazione al cuore. Infine un ritratto inedito del grandissimo attore Luca Zingaretti, volto amatissimo dal pubblico per la serie “Il Commissario Montalbano”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 22 giugno 2025

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie torna anche domenica 22 giugno 2025 dalle ore 16.00. Nell’appuntamento domenicale i telespettatori potranno rivedere l’intervista realizzata da Silvia Toffanin a Serena Brancale. La cantante, reduce dal grandissimo successo con il brano “Anema e Core” presentato al Festival di Sanremo 2025, si racconta a cuore aperto.

Sempre domenica spazio all’intervista realizzata a Gigi D’Alessio, cantautore che ha fatto la storia della musica italiana. Non solo cantante, ma anche personaggio televisivo visto che D’Alessio da anni ricopre il ruolo di coach a The Voice. Questo e tanto altro nel rotocalco più amato e seguito dal pubblico italiano!

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.