Cosa ha in serbo per noi Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo – Le Storie in onda sabato 13 giugno 2020 nel pomeriggio di Canale 5? Quali interviste verranno riproposte e quali contributi video inediti, invece, verranno mandati in onda? Ecco tutte le anticipazioni sull’amatissima trasmissione dell’ammiraglia Mediaset.

Verissimo – Le Storie ospiti 13 giugno 2020: le interviste

Come ogni sabato, a partire dalle 16:00 in punto, su Canale 5 prenderà il via una nuova puntata di Verissimo – Le Storie. Quali interviste verranno rimandate in onda? Per questa settimana lo staff ha deciso di riproporre al pubblico pomeridiano dell’ammiraglia alcune interessanti chiacchierate di Silvia Toffanin con personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Potremo rivedere quindi le interviste a: Daniele Bossari e Simona Ventura.

Oltre a loro: Alena Seredova, Gemma Galgani e Alfonso Signorini. Ebbene sì la dama torinese del trono Over sarà protagonista, seppur in replica, del programma di Silvia Toffanin.

Verissimo, le parti inedite: da Gaia Gozzi a Silvia Provvedi

Fra gli inediti della puntata di Verissimo vi è in primis il regalo che Gaia Gozzi farà ai suoi fan. Quale? Una versione particolare della sua hit ‘Chega’. Spazio poi ai videomessaggi di Paola Di Benedetto con il fidanzato Federico Rossi, finalmente insieme dopo la lontananza forzata a causa del lockdown.

Successivamente sarà la volta della clip di Silvia Provvedi, ma anche quella di Simona Ventura e dalla sua casa di Varese quella di Daniele Bossari. Per concludere arriverà, sulla scia della morte di George Floyd, una riflessione sul tema del razzismo della pallavolista Valentina Diouf.