C’è grande attesa per l’intervista esclusiva che Charles Spencer, il fratello di Lady Diana, ha deciso di rilasciare ai microfoni di “Verissimo” a Silvia Toffanin. Il conte Spencer, autore del libro best – steller “Canto del cigno. Diana, mia sorella” ha risposto ad una serie di domande: dalla morte della sorella, alle affermazioni del Re Carlo fino al rapporto con i nipoti.

Charles Spencer, l’intervista a Verissimo: il fratello di Diana racconta della sorella a 30 anni dalla morte

Si preannuncia una intervista imperdibile quella rilasciata in esclusiva assoluta da Charles Spencer, il fratello di Lady Diana, a Verissimo nella puntata di domenica 22 novembre 2026. Il conte Spencer, balzato nuovamente alla cronaca internazionale per il grandissimo successo del libro “Canto del cigno. Diana, mia sorella“, ha deciso a 30 anni dalla morte dell’indimenticata Lady D di raccontare la sua versione, la sua verità. Il fratello di Diana, in merito alla notte del 31 agosto 1997 che ha segnato la morte della sorella Diana in quel tragico incidente stradale a Parigi, è convinto che se la sorella avesse ancora avuto la protezione reale «forse non ci sarebbe stata quella corsa folle a Parigi che ha portato allo schianto e probabilmente ci sarebbe stato un autista diverso».

Sulle parole pronunciante da Carlo che, poco poco dopo la morte di Diana disse che sarebbe stata preso dimenticato, Charles ha replicato: «credo che sia stata un’uscita piuttosto spiacevole, qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire al fratello di una persona appena deceduta».

Charles Spencer a Verissimo: dal libro “Il Canto del Cigno” alla morte della sorella Diana e il rapporto con i nipoti

Non solo, Charles Spencer ha sottolineato come il suo libro “Canto del cigno. Diana, mia sorella” non sia stato affatto contestato da Buckingham Palace. Il fratello di Lady Diana ha poi parlato della pressione vissuta e provata legata al suo legame con la Principessa del Galles: «ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita perché era troppo da affrontare. Pensavo di non potercela fare, ma sono qui». La morte della sorella Diana è un dolore con cui ancora oggi non ha fatto pace: «mi manca. Quando si perde un fratello o una sorella è una ferita che non guarisce mai, perché è come se una parte della tua identità se ne fosse andata».

Sul finale ha palato anche dei nipoti William e Harry criticando la scelta di farli camminare dietro il feretro della madre: «credo che sia stata un’idea mostruosa, totalmente sbagliata. Sono certo che Diana non l’avrebbe mai voluto perché adorava i propri ragazzi. Avrebbe voluto che venissero protetti» Infine sul rapporto con i nipoti oggi ha rivelato: «io ci sono, se ne hanno bisogno. Harry è venuto a trovarmi quest’estate. Se William volesse venire, sarebbe sempre il benvenuto. Cerco sempre di proteggerli».

L’intervista esclusiva a Charles Spencer, fratello di Lady Diana, sarà trasmessa nella puntata di Verissimo in onda domenica 22 novembre 2026 su Canale 5.