Torna l’appuntamento con il weekend di Verissimo, il rotocalco di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco gli ospiti e tutti i protagonisti delle interviste della puntata di oggi, sabato 21 novembre 2026, e di domani 22 novembre 2026.

Verissimo, ospiti della puntata di oggi: sabato 21 novembre 2026

Oggi, sabato 21 novembre 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Si parte con una intensa e coinvolgente intervista a Filippa Lagerbäck, volto noto di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Per l’occasione la conduttrice presenta il suo nuovo libro dal titolo “La vita che c’è”. Si prosegue poi con l’intervista ritratto all’attrice e modella Madalina Ghenea.

Spazio poi a Tosca, la cantautrice romana reduce dalla pubblicazione di un nuovo album di inediti a cui a breve seguire una tour nei più importanti teatri italiani. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2026 arriva Megan Ria, la ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ultima eliminata di questa edizione. Infine tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo anche Nesrin Cavadzade, l’attrice che presta il volto alla cattiva Sahika nella serie di Canale 5 “Forbidden fruit”.

Verissimo, domenica 22 novembre 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin è confermato anche per domenica 22 novembre 2026 dalle ore 15:45 con la seconda puntata della settimana. Si parte subito con una intervista esclusiva per la tv italiana: quella del conte Charles Spencer, il fratello di Lady Diana, che ha recentemente pubblicato il libro dedicato alla sorella “Canto del cigno. Diana, mia sorella”. Un libro best – seller in cui ha ripercorso la vita della sorella a distanza di 30 anni da quella terribile tragedia.

Si prosegue poi con la storia e i successi di Daniel Grassl, il fenomeno azzurro del pattinaggio artistico su ghiaccio. Spazio poi all’intervista a due indiscussi protagonisti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”: si tratta di Valeria Marini e Alex Belli. Spazio poi all’intervista, tra pubblico e privato, a Marcella Bella. Infine Alessandra e Rosita Celentano, le due cugine unite da una grande complicità, che hanno deciso di scrivere un libro a quattro mani.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.