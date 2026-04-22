È un marzo televisivo che parla soprattutto al femminile quello restituito dalla nuova classifica dei Top 15 Programmi TV più attivi sul web e sui social, elaborata da Sensemakers per Primaonline. In un mese che fisiologicamente arriva dopo l’esplosione di Sanremo e che per questo registra volumi complessivamente più contenuti, sono ancora una volta i volti femminili della tv generalista a riprendersi il centro della scena. E in cima al ranking delle interazioni c’è ancora Verissimo.

Verissimo primo per iterazioni a Marzo 2026

Il programma condotto da Silvia Toffanin si conferma infatti il brand televisivo più capace di accendere la conversazione social: 9,6 milioni di interazioni complessive, abbastanza per lasciarsi alle spalle The Voice, secondo a quota 9 milioni, e Amici di Maria De Filippi, che chiude il podio con 8,3 milioni. Sul fronte delle video views, invece, Verissimo si prende il terzo posto con 144,1 milioni, dietro a The Voice con 187,5 milioni e al Grande Fratello con 150,7 milioni.

È un risultato che pesa ancora di più se letto dentro una fotografia più ampia: quella di un ecosistema televisivo in cui, nel mese appena concluso, sono soprattutto le trasmissioni a guida femminile a imporre ritmo, identità e capacità di presidio digitale. Da Antonella Clerici a Ilary Blasi, passando per Silvia Toffanin e Maria De Filippi, il racconto social della tv di marzo ha avuto un volto chiarissimo. E non è un caso che, tra i programmi più performanti, siano proprio questi titoli a concentrare attenzione, clip, commenti, condivisioni e reazioni.

Se The Voice domina il ranking delle visualizzazioni video, confermandosi un format fortissimo per circolazione e consumo sulle piattaforme, è Verissimo a distinguersi per qualità e densità della relazione con il pubblico. Il programma di Canale 5 continua infatti a dimostrare una particolare efficacia nel trasformare interviste, momenti emotivi, dichiarazioni e frammenti di studio in contenuti capaci di generare risposta immediata e partecipazione diffusa. In altre parole: magari non sempre corre più di tutti sul puro volume video, ma quando si tratta di coinvolgere davvero la community, resta il riferimento.

La forza di Mediaset sui social

Attorno a questo primato si legge anche molto della forza dell’universo Mediaset, che nella top 15 delle video views occupa nove posizioni, confermando una presenza ampia e articolata tra intrattenimento e informazione. Un dominio quantitativo che si riflette anche nella graduatoria delle interazioni, dove gli equilibri restano sostanzialmente simili e dove i brand del gruppo continuano a presidiare in massa le zone alte della classifica. In questo scenario, Verissimo diventa quasi il simbolo perfetto di una strategia editoriale che riesce a tenere insieme televisione lineare, riconoscibilità del brand e fortissima resa social.

Il dato più interessante, però, è forse un altro: dopo il mese straordinario di Sanremo, marzo riporta il sistema televisivo a una sorta di normalità, ma in questa normalità emergono con grande chiarezza i brand più solidi, quelli che non hanno bisogno dell’evento eccezionale per funzionare. Verissimo rientra pienamente in questa categoria. La sua leadership nelle interazioni racconta una fedeltà consolidata e una capacità di stare nel flusso delle piattaforme senza snaturarsi, mantenendo il proprio stile e la propria riconoscibilità.

E poi c’è il tema delle conduzioni. Perché se marzo consegna una graduatoria dominata da programmi molto diversi per formato, target e linguaggio, il filo rosso resta proprio quello delle donne al timone. Antonella Clerici continua a beneficiare della forza trasversale di The Voice, Maria De Filippi torna a spingere forte con Amici, Silvia Toffanin certifica la centralità di Verissimo nel weekend di Canale 5, mentre Ilary Blasi rafforza ulteriormente la presenza femminile nel racconto dell’intrattenimento Mediaset. Più che una semplice coincidenza, sembra la conferma di un equilibrio ormai strutturale: quando la tv generalista cerca continuità, riconoscibilità e impatto social, il baricentro femminile resta decisivo.

Per Mediaset, insomma, la classifica di marzo ha un valore doppio. Da una parte certifica il peso del gruppo nel presidio digitale dei programmi televisivi. Dall’altra ribadisce che alcuni dei suoi brand più forti continuano a passare da volti femminili capaci di costruire relazione, racconto e community. E se il primo posto di Verissimo nelle interazioni è il dato da mettere in apertura, la vera notizia forse è proprio questa: nel mese appena concluso, il racconto social della tv italiana ha parlato soprattutto al femminile.