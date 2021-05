Nuovo appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Questa settimana come sempre tantissimi gli ospiti e personaggi pronti a raccontarsi a cuore aperto nel rotocalco di successo del sabato pomeriggio. Curiosi di scoprire i nomi degli ospiti e tutte le anticipazioni della puntata di sabato 8 maggio 2021?

Verissimo, gli ospiti di oggi: sabato 8 maggio 2021

Sabato 8 maggio 2021 dalle ore 15.30 torna Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin. Una nuova imperdibile puntata con la presenza di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Questa settimana ospite in studio è Giorgia Meloni per una intervista che si preannuncia esclusiva e da non perdere, visto che la leader di Fratelli d’Italia per una volta non parlerà di politica, ma della sua vita privata.

In studio è attesa anche Elisa Isoardi. La conduttrice de “La prova del cuoco” è reduce dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, che ha dovuto abbandonare per un piccolo incidente all’occhio. Un’occasione davvero speciale per raccontare la sua esperienza da naufraga e per rivelare qualche dettaglio in più sul suo futuro televisivo: sarà in Rai oppure a Mediaset?

Verissimo ospiti direttamente da Amici: Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Ma non finisce qui, ospiti della puntata di sabato 8 maggio 2021 di Verissimo anche due volti noti di Amici di Maria De Filippi. Alla vigilia della semifinale, infatti, in studio la professoressa di canto Anna Pettinelli e la prof di ballo Veronica Peparini. Le due si raccontano a cuore aperto: dalla vita privata a quella lavorativa.

Sempre dal mondo di Amici ospiti in studio gli ultimi due allievi eliminati dal talent di Maria De Filippi: si tratta del cantante Raffaele Renda e del ballerino Samuele Barbetta.

E ancora ospiti per la prima volta insieme Federico Rossi e Paola Di Benedetto: la coppia racconta la loro storia d’amore in una doppia intervista. Infine ospite Gio Evan, il poeta e cantautore che abbiamo conosciuto sul palcoscenico di Sanremo 2021.