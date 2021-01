Silvia Toffanin torna con una nuovissima puntata di Verissimo su Canale 5. Tante nuove interviste ed incontri con personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 30 gennaio 2021.

Verissimo, la puntata di oggi sabato 30 gennaio 2021

Sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 16.00 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tantissimi gli ospiti di una puntata che si preannuncia davvero imperdibile visto che negli studi di Cologno Monzese è pronto a raccontarsi una vera star della musica mondiale.

Si tratta di Andrea Bocelli tra gli ospiti della puntata di sabato 30 gennaio 2021. L’artista e tenore di fama mondiale si racconta per la prima volta a Verissimo: dagli esordi al Festival di Sanremo alla fama mondiale, visto che la sua voce è conosciuta e amata in tutto il mondo.

Non solo, ospite anche Nek. Il cantante di “Laura non c’è” è in studio per raccontare come sta dopo il terribile incidente alla mano che l’ha costretto a novembre scorso ad una operazione d’urgenza. Il cantante racconterà come è successo e soprattutto come sta oggi.

Verissimo ospiti: da Patrizia Mirigliani a Matilde Gioli

Ma non finisce qui, ospiti della puntata di sabato 30 gennaio 2021 di Verissimo anche Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia. L’imprenditrice e personaggio televisivo è pronta a raccontarsi a cuor aperto parlando della battaglia del figlio Nicola contro la tossicodipendenza.

Non solo, ospite in studio anche l’attrice Matilde Gioli reduce dal grande successo della fiction campione d’ascolti “Doc – Nelle tue mani”. Direttamente dal Grande Fratello Vip 2020 torna in studio Elisabetta Gregoraci per la prima intervista doppia con la sorella Marzia.

Infine ospite Sabrina Salerno che ripercorrerà la sua carriera di bomba sexy, ma anche di donna realizzata nel privato fino alla recente notizia del furto di identità subito su internet che ha coinvolto anche il figlio.