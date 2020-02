Quali saranno gli ospiti di sabato 8 febbraio 2020 per la nuova puntata di Verissimo? Cosa accadrà nel programma di Silvia Toffanin? Quali personaggi famosi approderanno in studio per raccontarsi? Ebbene la bravissima conduttrice potrà ospitare nel suo salotto televisivo il conduttore del GF Vip 4. Alfonso Signorini approderà in trasmissione per raccontarsi e magari per svelare qualche succulenta anticipazione. Ritorneranno anche: Valeria Marini ed Elena Sofia Ricci. Ecco tutte le anticipazioni.

Verissimo ospiti: da Signorini alla Marini

Sabato 8 febbraio 2020, durante il lungo pomeriggio televisivo, nel salotto di Verissimo troveremo, come ospite, Alfonso Signorini. Dopo l’annuncio del suo arrivo alla corte di Silvia Toffanin molti si aspettano che il giornalista e conduttore lanci numerosi scoop. Cosa accadrà in studio? Apprenderemo succulenti anticipazioni sul GF Vip 4 e sui suoi concorrenti?

Qualcuno spera anche di scoprire qualcosa in più sulla vita privata dello stesso Signorini che ormai imperversa nel piccolo schermo, ma che pare raccontare poco di sé.

Spazio poi ad una grande amica di Signorini, ovvero alla stellare Valeria Marini. La showgirl che è entrata due volte nella casa più spiata d’Italia, solo in questa edizione, avrà modo di raccontare la sua vita, fra alti e bassi. Dopo aver parlato, infatti, nelle precedenti puntate, di Rita Rusic e del suo nuovo amore, la Marini sarà pronta a concedersi in una intervista a tutto tondo. Cos’altro scopriremo su di lei?

Verissimo ospiti: graditi ritorni e grandi novità

Quali saranno, però, per la nuova puntata di Verissimo, gli altri ospiti in studio? Ebbene come annunciato dalla stessa Toffanin tornerà Elena Sofia Ricci. L’attrice che sabato scorso ha commosso tutti, continuerà a parlare della sua vita passando da aspetti più privati ai grandi successi ottenuti nella carriera professionale.

Dopo l’annuncio social che confermava che fosse incinta, nello studio di Silvia Toffanin, arriverà anche l’ex moglie di Gigi Buffon, ovvero la bellissima Alena Seredova. La splendida modella condividerà con i telespettatori tutte le emozioni riguardanti la sua terza gravidanza.

Altri ospiti? Cristina Marino. La fidanzata di Luca Argentero, con il sul bel pancino, parlerà sicuramente della sua vita privata e dei progetti futuri con l’amato, ma anche della sua sfavillante carriera professionale.

Per concludere un altro gradito ritorno a Verissimo sarà quello di Al Bano. Il cantante di Cellino arriverà in studio insieme alla figlia, Romina Carrisi. Dopo essere stato protagonista indiscusso de Il cantante Mascherato, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma anche dopo essere stato sul palco del 70esimo Festival Di Sanremo con la figlia e Romina Power, Al Bano racconterà i suoi nuovi progetti a Silvia Toffanin, tracciando, magari, un bilancio delle ultime esperienze fatte.