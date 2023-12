Torna l’appuntamento con Grande Fratello 2023, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prime time su Canale 5. Dopo la puntata del lunedì sera, la grande macchina del GF torna in diretta con la puntata di stasera, sabato 9 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventiquattresima puntata su Canale 5

Sabato 9 dicembre 2023 dalle ore 21.29 il “Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini torna in diretta nella prima serata di Canale 5. In studio la presenza fissa di: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce dei social. Nuove dinamiche e rivelazioni all’interno della casa. A cominciare da quelle di Paolo Masella, il macellaio di Roma, che parlando con Greta ha detto: “ti chiamano in confessionale anche prima della puntata e ti dicono alcune cose, tipo delle dritte“. Intanto Greta ha fatto un complimento al nuovo arrivato Federico: “comunque sei proprio sexy quando ti alleni”. Il modello ha replicato “eh” con la ex fidanzata di Mirko che ha risposto “devi dire ‘grazie’ in teoria”. Allora il modello si è avvicinato a Greta e le ha dato un bacio.

Ma non finisce qui, visto che Federico ha confidato a Vittorio di essere interessato ad Anita: “io vorrei un sacco conoscere Anita, ma c’è la mia timidezza. Però, la vorrei conoscere. Adesso, piano, piano, voglio fare tutte le cose che vorrei fare“. Vittorio ha però cercato di frenarlo: “lei è molto intelligente, però ha un ragazzo fuori“. Cosa succederà?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination del 9 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello 2023 scopriremo anche il verdetto del televoto che, questa settimana, determinerà l’eliminazione di un concorrente dalla casa di Cinecittà. Questa settimana il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Anita, Perla, Mirko e Sara?. Il concorrente meno votato sarà eliminato dalla casa nella puntata di sabato 9 dicembre 2023.

Stando ai sondaggi la concorrente più votata dal pubblico è Sara Ricci con il 47,34% delle preferenze. A seguire Perla Vatiero con il 23,07%, mentre Anita Olivieri è ferma a 19,98%. Ultima posizione per Mirko Brunetti con il 9,61%. Il triangolo Perla-Mirko-Greta è giunto al termine?

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua doppia programmazione. Per tutto il mese di dicembre l’appuntamento è il lunedì e il sabato sera in prima serata su Canale 5. Per tutti gli appassionati del genere che vogliono seguire h24 le avventure dei concorrenti in diretta dalla casa GF è possibile farlo quotidianamente collegandosi al canale 55 di Mediaset Extra. I collegamenti sono disponibili anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.