Tutto pronto per la nuova stagione di Verissimo di Silvia Toffanin che torna con il doppio appuntamento su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle prime due puntate in onda sabato 7 e domenica 8 settembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 7 settembre 2024

Sabato 7 settembre 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di “Verissimo”, il rotocalco televisivo di successo condotto da da Silvia Toffanin. Tanti ospiti, storie ed emozioni per il primo doppio appuntamento del weekend del talk condotto per la diciannovesima edizione da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della prima puntata Giuseppe Fiorello protagonista di un inedito ritratto a cuore aperto. Il fratello di Fiorello è pronto a raccontarsi tra vita professione e privata a pochi giorni dal debutto della nuova serie tv “I Fratelli Corsaro” in arrivo su Canale 5. E ancora ospite in studio anche Cesara Buonamici, la giornalista pronta a ricoprire anche quest’anno il ruolo di opinionista al Grande Fratello.

Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia reduci dal matrimonio della scorso luglio. Sempre in tema di amore spazio all’intervista a Giulia Salemi che lo scorso luglio ha annunciato di essere incinta. La influencer è in dolce attesa dal compagno Pierpaolo Pretelli. Infine ospite per la prima volta a Verissimo Çağla Demir, l’attrice che veste i panni di Banu, nella nuova serie, già molto amata dal pubblico di Canale 5, “Endless Love”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 8 settembre 2024

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche domenica 8 settembre dalle ore 16.30 con il doppio appuntamento sempre su Canale 5. Tra gli ospiti: Heather Parisi protagonista di una intervista intensa ed inedita. E ancora: Filippo Bisciglia pronto alla nuova edizione di “Temptation Island” per la prima volta in versione autunnale. Ospiti in studio proprio dall’ultima edizione di Temptation Island la coppia formata da Siria e Matteo.

La puntata di domenica prosegue con Lino Banfi ospite per la prima volta con la nipote Virginia. Infine sempre dal mondo “Endless Love” in studio ospite per la prima volta Rüzgar Aksoy, l’attore che interpreta il personaggio di Tarik.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.