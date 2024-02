Silvia Toffanin è pronta con il doppio appuntamento del weekend di Verissimo. Il rotocalco televisivo campione d’ascolti di Canale 5 torna in in onda sabato 24 e domenica 25 febbraio dalle ore 16.30 su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti del weekend.

Verissimo, gli ospiti di sabato 24 febbraio 2024

Sabato 24 febbraio 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. In studio l’attrice Serena Grandi protagonista di un’intervista a cuore aperto in cui parlerà della sua vita privata, ma anche della sua carriera tra cadute e risalite. Non solo, spazio al ritorno in studio di Mirko Brunetti, l’ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello, che in diretta televisiva è tornato con la ex fidanzata Perla.

E ancora: Francesca Barra e Claudio Santamaria per la prima intervista di coppia. I due raccontano il loro amore, tra progetti condivisi e famiglia allargata. Spazio come sempre ai protagonisti di Terra Amara, la soap dei record. In studio l’attrice Selin Genç che presta i volto a Gülten. Ma non finisce qui: in studio tutte le emozioni di Bianca Atzei e Stefano Corti e Stefania Orlando accompagnata dal suo amato papà Pietro.

Verissimo, gli ospiti di domenica 25 febbraio 2024

Ma passiamo agli ospiti della seconda puntata del weekend di Verissimo in onda dalle ore 16.30 di domenica 25 febbraio 2024 sempre su Canale 5. Ad un anno dalla morte di Maurizio Costanzo, Silvia Toffanin ricorda il grandissimo conduttore e giornalista con Enzo Iacchetti, che proprio grazie a lui iniziò a farsi conoscere in televisione. In studio ospite Lorella Cuccarini reduce dal grandissimo successo come co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2024.

E ancora: Ilona Staller, alias Cicciolina, pronta a raccontare il terribile momento che sta attraversando, mentre Gianni Sperti si racconta a cuore aperto con la sorella Cinzia.

Infine il ricordo della grande diva Sandra Milo, venuta a mancare a fine gennaio, con la presenza in studio della figlia Azzurra De Lollis.

Questo e tanto altro nel weekend di Verissimo in onda su Canale 5.