Sabato 17 e domenica 18 febbraio, alle ore 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo, ospiti di sabato 17 febbraio 2024

Sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weeekend di Verissimo. Il rotocalco televisivo campione d’ascolti di Canale 5 torna a fare compagnia a milioni di telespettatori con tante nuove imperdibili interviste. In studio Silvia Toffanin è pronta ad incontrare Jean Paul Gaultier. Lo stilista che con le sue creazioni iconiche, nel corso di cinquant’anni di carriera, ha lasciato un segno indelebile nella moda, ora celebrato con il musical “Fashion Freak Show” , è pronto a raccontarsi come non ha mai fatto prima d’ora!

Spazio poi ad una inedita intervista di famiglia per Cristina e Benedetta Parodi, le due sorelle della tv ospiti in studio con la mamma Laura. E ancora: le novità sulle condizioni di salute di Costantino Vitagliano, mentre per tutti i fan di Terra Amara torna in studio Selin Yeninci, l’attrice che presta il volto a Saniye. Direttamente dal Festival di Sanremo 2024 arriva Clara protagonista con “Diamanti grezzi”. Infine le emozioni di Veronica Peparini e Andreas Muller, in attesa di due gemelline.

Verissimo, ospiti di domenica 18 febbraio 2024

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 18 febbraio 2024 sempre dalle ore 16.30 su Canale 5 con la seconda puntata della settimana. Silvia Toffanin accoglie in studio il sesto classificato di Sanremo 2024. Si tratta di Mahmood che con il brano “Tuta gold” è il vincitore delle classifiche radio e streaming. Ospite anche Paola Perego che per la prima volta racconterà del dramma che sta vivendo per un problema di salute.

Ma non finisci qui: per tutti i fan dei Pooh in studio la storia di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Infine dalla casa del Grande Fratello arriva Fiordaliso, mentre dal mondo di “Uomini e Donne”, Alessandro e Roberta per la loro prima intervista di coppia.

L’appuntamento con Verissimo è come smette il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.