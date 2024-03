Cosa sappiamo delle nuove puntate di Verissimo di Silvia Toffanin? Ecco i nomi degli ospiti ospiti e le anticipazioni per le puntate in onda nel weekend di Pasqua su Canale 5, ovvero per sabato 30 e domenica 31 marzo 2024. Proprio nel giorno di Pasqua andrà in onda una puntata speciale tutta dedicata al Grande Fratello con i protagonisti dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Verissimo di Silvia Toffanin: gli ospiti di sabato 30 marzo

A Verissimo di Silvia Toffanin, secondo le anticipazioni per sabato 30 marzo, vi saranno numerosi ospiti pronti a raccontare le loro ultime esperienze di vita e i loro traguardi professionali. Quali volti vedremo? Sicuramente quello di Veronica Gentili che è alla guida de Le Iene su Italia1. Poi quello felice di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia innamoratissima, formatasi nella casa del GF VIP nell’edizione di Tommaso Zorzi, e in attesa del primo figlio.

Chi altri approderà nel salotto televisivo di Silvia Toffanin? Ebbene, per raccontarsi tra vita privata e successi nel campo musicale, arriverà la Rettore. Oltre a lei anche Martin Castrogiovanni con la moglie Daniela e Maria Esposito. Quest’ultima presenterà il libro intitolato Una luce tra i vicoli.

Spazio anche ai primi due eliminati dal Serale di Amici di Maria De Filippi ovvero il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Entrambi avranno modo di esibirsi e di parlare dell’esperienza all’interno del talent.

Domenica di Pasqua: puntata speciale sul Grande Fratello

L’appuntamento con Verissimo nella domenica di Pasqua vedrà come protagonisti i finalisti del Grande Fratello. Dopo ben 197 giorni passati nella casa più spiata del piccolo schermo, Silvia Toffanin accoglierà per la sua prima intervista da vincitrice di questa edizione: Perla Vatiero. In studio, inoltre, vi saranno anche:

Beatrice Luzzi

Rosy Chin

Massimiliano Varrese

Simona Tagli

Greta Rossetti

Letizia Petris

Sergio D’Ottavi

Mirko Brunetti

Paolo Masella

Giuseppe Garibaldi

Si parlerà di quanto è accaduto nella casa, di sogni, aspettative, ma anche di storie d’amore e gossip vari.