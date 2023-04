Torna il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 8 e domenica 9 aprile 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 8 aprile 2023

Sabato 8 aprile 2023 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tantissimi gli ospiti nella puntata del sabato: da Anna Valle e Giuseppe Zeno protagonisti della seconda stagione della fiction “Luce dei tuoi occhi 2” in onda dal 12 aprile su Canale 5. In studio anche la ex Iena Elena Di Cioccio che ha pubblicato il libro “Cattivo sangue”.

Direttamente da Amici di Maria De Filippi il ballerino Samu, uno degli eliminati dell’ultima puntata del serale del talent show di successo. Tra gli ospiti anche Michele Cucuzza tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Back to school”, il cantante Luigi Strangis che ha da poco pubblicato il nuovo singolo fino all’amicizia speciale tra Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli.

Verissimo, gli ospiti di domenica 9 aprile 2023

Anche domenica 9 aprile 2023, giorno di Pasqua, torna l’appuntamento con Verissimo dalle ore 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad incontrare tanti altri ospiti e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. A cominciare da Michelle Hunziker, la showgirl italo-svizzera che da poco è diventata nonna per la prima volta e tornata dietro al bancone di Striscia La Notizia di Gerry Scotti.

Ospiti in studio anche Arisa e Raimondo Todaro, i professori di Amici di Maria De Filippi. Protagonista di una intervista a cuore aperto: Pupo. Il cantante in studio per la prima volta con la figlia Clara. E ancora: il percorso artistico e personale di Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi, attualmente direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Infine, ospite anche Orietta Berti, la cantante di successo reduce dalla prima esperienza come opinionista al “Grande Fratello Vip”.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e domenica pomeriggio dalle ore 16.30 su Canale 5.