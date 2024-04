Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 in onda su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato 20 aprile 2024

Sabato 20 aprile 2024 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di oggi spazio a grandi nomi dello spettacolo italiano. Ospite in studio l’attrice Isabella Ferrari per un’intervista a cuore aperto. Spazio poi a Roby Facchinetti dei Pooh che presenta la sua autobiografia dal titolo “Che spettacolo è la vita. La mia storia”.

E ancora: Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli tornano in studio per raccontare la loro storia d’amore nata 20 anni fa nella casa del Grande Fratello. Da allora non si sono più lasciati e hanno formato una bellissima famiglia con i figli Matilda e Tancredi. In studio direttamente dall’Isola dei Famosi il giornalista Dario Maltese. Infine ospiti: Arianna, artista impegnata a teatro con “Vlad Dracula, il musical” e una giovane attrice ricca di talento, Giovanna Sannino.

Verissimo, gli ospiti di domenica 21 aprile 2024

L’appuntamento con Verissimo è anche per domenica 21 aprile 2024 sempre dalle ore 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio il trio canoro de Il Volo. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno da poco celebrato 15 anni di carriera e per l’occasione saranno protagonisti di 3 serate evento all’Arena di Verona trasmesse in prima serata su Canale 5.

Spazio poi a Federica Pellegrini e Matteo Giunta da poco diventati genitori. In studio torna anche la grande Iva Zanicchi, mentre da Terra Amara ospite per la prima volta Yeliz Doğramacılar, l’attrice che presta il volto al personaggio di Füsun. Infine, l’amore non ha età: da “Uomini e donne”, spazio alla meravigliosa coppia formata da Maria Teresa e Alessandro.