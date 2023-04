Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il rotocalco di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 15 e domenica 16 aprile 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 15 aprile 2023

Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 16.30 torna su Canale 5 l’appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con tantissimi personaggi e protagonisti del mondo della televisione e dello spettacolo. In studio ospite Paola Pitagora, impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”.

Direttamente dal serale di Amici di Maria De Filippi, invece, c’è il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal talent show. E ancora: Pamela Camassa alla vigilia della sua partenza per l’Honduras dove parteciperà alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ma non finisce qui: ospite anche Raffaella Fico per parlare della sua vita privata e lavorativa. Da non perdere poi il ritratto della modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti. Infine da “Uomini e donne” la coppia formata Alessia e Aldo, in attesa del loro terzo figlio.

Verissimo, gli ospiti di domenica 16 aprile 2023

Anche domenica 16 aprile 2023 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ospite della puntata don Georg Gänswein, l’arcivescovo, che per vent’anni è stato accanto a Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI. L’arcivescovo presenterà il libro “Nient’altro che la verità – La mia vita al fianco di Benedetto XVI”.

E ancora tra gli ospiti in studio: Ilary Blasi per raccontare l’emozione del ritorno in tv con la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, Patty Pravo e direttamente da Amici di Maria De Filippi i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre dalle ore 16.30 su Canale 5.