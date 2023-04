Silvia Toffanin torna in onda con il doppio appuntamento settimanale di Verissimo. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato 1 aprile 2023

Sabato 1 aprile 2023 dalle ore 16.30 appuntamento con una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti del pomeriggio condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata da non perdere visto che in studio per la prima volta ci sono Virna Toppi e Nicola Del Freo. I primi ballerini racconteranno del loro amore nato sul prestigioso palco del Teatro alla Scala di Milano. E ancora in studio: Massimo Ambrosini con la moglie Paola. L’ex campione di calcio, giocatore del Milan, parlerà per la prima volta in studio del momento difficile che sta vivendo.

Ma non finisce qui: a dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano, in studio Marina Occhiena, la bionda dei Ricchi e Poveri, è pronta a ricordare il cantautore e collega che diede il nome alla popolare gruppo italiano. Poi direttamente dal serale di Amici di Maria De Filippi gli ultimi due eliminati: Piccolo G e Gianmarco. Infine per un’intervista a cuore aperto Susanna Messaggio, volto televisivo che in passato ha lavorato con Mike Bongiorno.

Verissimo, gli ospiti di domenica 2 aprile 2023

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 2 aprile 2023 sempre dalle ore 16.30. Silvia Toffanin per la puntata della domenica è pronta ad incontrare nuovamente due volti molto amati dal pubblico di Canale 5. Si tratta di Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş, gli attori che prestano il volto rispettivamente alla dottoressa Müjgan Hekimoglu e Yilmaz Akkaya, nella soap turca “Terra Amara”.

In studio anche Claudio Amendola che prossimamente vedremo in prima serata con la fiction “Il Patriarca“. A pochi giorni dalla scelta Federico e Carola, una nuova coppia nata nel dating show di Uomini e Donne, insieme per la prima intervista. Dal mondo di Amici di Maria De Filippi, invece, Silvia Toffanin incontra i professori Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino Cinque News che dal 5 aprile sarà alla guida della nuova edizione di “Back to school” in onda su Italia 1.

Come sempre l’appuntamento con Verissimo è dalle ore 16.30 sia sabato che domenica su Canale 5.