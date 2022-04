Eccoci arrivati alle anticipazioni e gli ospiti di Verissimo il rotocalco che fa incetta di ascolti condotto dalla bellissima e bravissima Silvia Toffanin. Quali saranno gli ospiti che vedremo sabato 23 e domenica 24 aprile 2022? Scopriamo assieme chi si racconterà nel salotto pomeridiano del week end di Canale 5.

Verissimo, ospiti del 23 aprile 2022 nel sabato pomeriggio di canale 5

Dalle ore 16.30 di sabato 23 aprile 2022 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste di Silvia Toffanin. Si parte subito con il simpaticissimo Leonardo Pieraccioni che sarà ospite con la sua irresistibile verve toscana per presentare il film in uscita al cinema “Il sesso degli angeli”. Il film vede Pieraccioni non solo nel ruolo di regista ma anche del protagonista, nei panni di Don Simone, su una sceneggiatura realizzata in collaborazione con Filippo Bologna. Nel cast troviamo anche

Sabrina Ferilli,

Marcello Fonte,

Gabriela Giovanardi,

Eva Moore,

Maitè Yanes,

Valentina Pegorer,

Giulia Perulli,

Massimo Ceccherini.

Direttamente da “Amici” la ballerina Carola a Verissimo nella puntata di sabato 23 aprile 2022

Sempre sabato 23 sarà ospite di Verissimo, l’ultima eliminata dal serale del talent Amici di Maria De Filippi, la ballerina Carola. Il web è letteralmente insorto dopo la sua eliminazione perché secondo molti internauti a dover abbandonare il serale doveva essere un’altra ballerina, Serena definita meno brava di Carola.

E ancora, in studio Carolina Marconi e la sua battaglia per l’adozione di un figlio. Infine chiudono la puntata Cristiano Malgioglio e direttamente dall’Isola dei Famosi, il racconto dell’ex naufraga Floriana Secondi.

“Verissimo le storie”, le interviste più emozionanti domenica 24 aprile 2022

Domenica 24 aprile, alle ore 16.30, appuntamento con “Verissimo le storie”, le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin. Tra queste l’ultima intervista rilasciata a Verissimo dall’attrice Catherine Spaak, scomparsa qualche giorno fa.

L’attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina belga naturalizzata italiana è venuta mancare qualche giorno fa all’età di 77 anni. In estate era stata colpita da emorragia cerebrale e non si era ripresa del tutto. Sarà bello rivederla in una delle interviste concesse a Silvia Toffanini a Verissimo.

Appuntamento quindi con Verissimo sabato 23 aprile a partire dalle 16.30 su canale 5 e domenica 24 aprile con “Verissimo Le storie” sempre sull’ammiraglia Mediaset.