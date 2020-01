Sabato 25 gennaio in arrivo a Verissimo nuovi ospiti e molte emozioni. La trasmissione condotta da Silvia Toffanin, leader negli ascolti della sua fascia oraria, ospiterà nel suo studio la meravigliosa Valeria Marini. Ma anche altri ospiti si uniranno alla diva stellare… vi abbiamo incuriosito? Vediamo di scoprire altri dettagli in più…

Verissimo: anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 25 gennaio 2020. Valeria Marini, una carriera stellare

Sabato 25 gennaio 2020 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La padrona di casa stavolta intervisterà la showgirl Valeria Marini, recentemente entrata nella Casa del GFVIP2020 per un confronto con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, suo storico amore. La Marini parlerà appunto, di scontri televisivi e degli amori passati ma anche di quello attuale, il fidanzato Gianluigi Martino.

Giulia De Lellis ospite di Verissimo nella puntata di sabato 25 gennaio 2020

Un’altra donna sarà ospite di Silvia Toffanin, l’influencer Giulia De Lellis che dopo la pubblicazione del suo libro, “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)” sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita.

Il libro è un successo editoriale con 100.000 copie vendute e anche dal punto di vista sentimentale, dopo la fine della storia con Andrea Damante ha ritrovato al felicità affianco ad Andrea Iannone.

Ha compiuto da poco 24 anni e il fidanzato le ha regalato una festa a sorpresa, con tanto di torta a tre piani e una miriade di palloncini che la de Lellis ha postato sul suo profilo Instagram.

Aldo, Giovanni e Giacomo

Tra gli ospiti, anche un momento comico che sarà rappresentato dalla presenza del trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo, che torna al cinema con il film “Odio l’estate”, nelle sale a partire dal 30 gennaio 2020.

Gli attori come nel loro stile ci racconteranno qualche chicca del loro ultimo film dove i protagonisti si ritroveranno in vacanza in una villetta in Puglia, con famiglie a seguito, che credevano di aver prenotato in via esclusiva. Insomma una commedia degli equivoci che strapperà molte risate.

Il trio comico che qualche tempo fa aveva annunciato di essersi sciolto spiegherà se la loro réunion è frutto di una ritrovata intesa o una semplice collaborazione artistica.

Eleonora Pedron ospite di Silvia Toffanin

Arriverà in studio dalla Toffanin anche Eleonora Pedron eletta Miss Italia nel 2002. In seguito sarà scelta da Emilio Fede come meteorina del Tg4.

Il suo volto è stato accostato per molti anni al campione di Moto Gp, Max Biaggi, da cui ha avuto due figlie. Dopo altre relazioni la Pedron ha trovato l’amore con l’attuale compagno l’attore Fabio Troiano.