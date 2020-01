Il Grande Fratello Vip 2020, come già saprete dai promo Mediaset, dal mercoledì si è spostato al lunedì sera, giorno classico di collocazione del reality di Canale 5. Gli appuntamenti con il reality condotto da Alfonso Signorini per tutto il mese di gennaio rimarranno due a settimana: il lunedì e il venerdì. Poi dal mese di Febbraio il giorno di messa in onda del GFVIP sarà solo il lunedì sera, salvo naturalmente cambi repentini dell’ultima ora.

Grande Fratello Vip 2020: un ritorno “stellare” nella Casa più spiata d’Italia

Nella Casa più spiata d’Italia, stasera 20 gennaio 2020 ci sarà un grande ritorno: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip del reality, varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori.

Ci sarà poi anche spazio per raccontare un’altra storia che appassiona il pubblico: la fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. La Incorvaia in questi giorni si è raccontata alle sue compagne di avventura, sopratutto Antonella Elia si è appassionata alla storia d’amore (ormai finita) tra la bionda Clizia e il bruno e un pò selvaggio Francesco Sarcina, frontman della band Le Vibrazioni.

La Storia Tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina al Grande Fratello Vip 2020

“Lui mi ha conquistata- racconta Clizia- mi ricordo che per ben due anni mi ha mandato ogni mese un messaggio per chiedermi come stavo, come la goccia che scava la pietra”.

Antonella allora, visibilmente incuriosita dal passato della giovane concorrente, la incalza domandando: “Ma ti è piaciuto subito?”

La Incorvaia con aria nostalgica confessa:“Prima non mi piaceva per niente, io ho sempre sognato il principe, lui era distante dall’idea della persona che volevo. Mi ricordo che la prima volta che siamo usciti insieme si è presentato con una macchina d’epoca e mi portò a giocare al bowling, presentandomi suo figlio, lì ho capito che dietro quella corazza e l’immagine rock c’era in realtà una persona molto umana” .

Eccovi il video Mediaset del racconto di Clizia Incorvaia

Clizia è una donna composta e nonostante la sua storia con il cantante non sia finita nel migliore dei modi non ha astio o livore nei suoi confronti infatti aggiunge:

“Mi apriva sempre la portiera della macchia, mi scriveva messaggi bellissimi, io volevo la favola e lui si è sposato per me”mentre Licia, colpita dalle parole della giovane dice “Non è cosa da poco” e subito la giovane concorrente aggiunge “Sono stata trattata da principessa dal pirata”rivelando il suo rammarico per aver chiuso in modo drammatico una storia così preziosa.

Grande Fratello Vip 2020: esito del televoto e nuove nomination

Nel corso della puntata si scoprirà poi chi dovrà abbandonare la Casa tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto.

Grande Fratello Vip 2020: i prossimi appuntamenti

Di seguito i futuri appuntamenti:

sesta puntata, venerdì 24 gennaio

settima puntata, lunedì 27 gennaio

ottava puntata, venerdì 31 gennaio

nona puntata, lunedì 3 febbraio

decima puntata, lunedì 10 febbraio