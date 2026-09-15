Tutto pronto per la nuova stagione di “Verissimo”, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin nel weekend di Canale 5. Svelata la data di partenza, ma anche i primi ospiti protagonisti di interviste che si preannunciano imperdibili!

Verissimo 2026-2027, quando inizia su Canale 5: la data

Ci siamo: da sabato 19 settembre 2026 torna “Verissimo“, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. La nuova stagione 2026 prende il via con il consueto doppio appuntamento del weekend, visto che il programma andrà in onda sabato 19 e domenica 20 settembre 2026. Il talk show di successo debutta con una nuova stagione reduce da un anno record in tv e sui social.

Il programma, infatti, nel mese di giugno è stato tra i più visti sulle piattaforme streaming di Mediaset con interazioni e commenti record. Il segreto del successo del rotocalco è proprio nel coinvolgimento da parte del pubblico che, non solo commenta le interviste, ma le ri-condivide. Alla vigilia della nuova stagione, Silvia Toffanin dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: «il mio approccio con la cronaca è ancora più rigoroso, il nostro obiettivo non è solo trattare il caso giudiziario, ma raccontare l’aspetto umano della vicenda, dando voce alle emozioni di chi ha attraversato determinate esperienze».

Verissimo 2026, anticipazioni sulle prime interviste

Non solo, Silvia Toffanin parlando della nuova stagione di Verissimo 2026-2027 ha rivelato anche qualche anticipazione sulle prime interviste al centro del programma. La conduttrice ha annunciato che tra i protagonisti delle interviste della nuova edizione ci saranno nomi del calibro di Elisabetta Canalis, Riccardo Scamarcio e la tuffatrice Chiara Pellacani. Ma non finisce qui, Silvia Toffanin ha annunciato anche il nome di Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, reduce dalla vittoria della tredicesima edizione di Pechino Express in coppia con Filippo Laurino.

«Tra gli ospiti delle prime puntate posso anticiparvi che avremo Chanel Totti, alla sua prima intervista tv, Elisabetta Canalis, Riccardo Scamarcio e la tuffatrice Chiara Pellacani che ci parlerà dei suoi cinque ore agli Europei di Parigi» – ha dichiarato la Toffanin sganciando così i primi ospiti di questa nuova edizione.

L’appuntamento con Verissimo 2026-2027 è da sabato 19 settembre su Canale 5.