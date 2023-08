Vento di passioni è un film del 1994 diretto da Edward Zwick che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico e un buon riscontro anche da parte della critica. Merito, almeno in gran parte, del cast, su cui spicca Brad Pitt, qui in una delle sue migliori interpretazioni in carriera. Non sono da meno tuttavia, Julia Ormond, Antony Hopkins e Adain Quinn, tutti artisti di grande livello. Performance recitativa a parte però, ciò che piace di più al pubblico di Vento di passioni, è di certo la trama articolata lungo la quale la pellicola si muove, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti, indagati a fondo e resi nelle loro varie sfaccettature. Ma sapete che Vento di passioni è tratto da un romanzo? Di seguito vi diciamo qual è e vi ricordiamo che il film va in onda su Tv8 Lunedì 21 Agosto in prima serata.

Vento di passioni: la trama in breve

Prima di vedere qual è l’opera da cui è tratto Vento di passioni, ripercorriamone brevemente la trama.

Siamo negli Stati Uniti all’inizio del ‘900. Il colonnello William Ludlow si ritira a vivere in un ranch insieme ai tre figli, il ribelle Tristan, il più tranquillo Alfred e il più giovane Samuel. L’arrivo di Susannah, fidanzata di quest’ultimo, sconvolge la vita di tutti.

Il romanzo da cui è tratto il film

Il film Vento di passioni è tratto dall’omonimo romanzo di Jim Harrison, scrittore statunitense scomparso nel 2016 all’età di 78 anni. L’opera, pubblicata nel 1979, si compone di tre racconti incentrati sulle complicate dinamiche che coinvolgono una famiglia dei primi del ‘900.

Ne è protagonista il colonnello William Ludlow, che inorridito dalla guerra, si ritira a vivere in un ranch del Montana insieme ai tre figli, diversi tra loro e da lui per carattere e valori. Il periodo abbracciato è quello che va dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale alla metà del XX secolo.