Vanity Fair ancora una volta si riconferma protagonista della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con una serie di iniziative che accompagnano il pubblico nel vivo della manifestazione cinematografica: la Vanity Fair Venice Lounge alla spiaggia del Lido, quattro grandi appuntamenti e un palinsesto editoriale multimediale condiviso con il suo network internazionale sono stati realizzati durante i giorni del festival per celebrare la potenza del grande schermo, la creatività, l’impegno, i red carpet e le voci di tutti i talenti presenti in Laguna.

Venezia 81, le star animano la Vanity Fair Venice Lounge

Una tre giorni di interviste, talk e reading presso la Vanity Fair Venice Lounge

voluta da Condé Nast. Uno spazio aperto al pubblico su registrazione dove vivere la magia del cinema, incontrare i protagonisti del red carpet e trascorrere momenti di relax dopo le proiezioni.

Tra gli appuntamenti di questa edizione, si ricordano quello con il regista Marco Bellocchio, la madrina Sveva Alviti, le attrici Fotinì Peluso e Rocío Muñoz Morales. Tra gli ospiti anche Giulia De Lellis, e Valentina Ferrigni. Ad arricchire il palinsesto, reading letterari dei brani più suggestivi dedicati a Venezia, letture di tarocchi filosofici con la scrittrice e poetessa Francesca Genti, e ogni sera il dj set con il duo Demetra e Bianca.

Uno spazio quello della Vanity Fair Venice Lounge reso possibile anche grazie al supporto del main partner Marciano by Guess, e delle iniziative speciali con Guess Iconic, Isdin, Sammontana, Santa Margherita Vini.

Le altre iniziative

Ma non finisce qui. Vanity Fair anima anche le notti veneziane con il Vanity Fair Club. Glamour, musica e ospiti d’eccezione sono stati al centro degli eventi più esclusivi della Laguna, firmati Vanity Fair. Ad animare le serate le note del dj set di Graziano della Nebbia, all’interno di Palazzina Grassi, Luxury Boutique Hotel affacciato sul Canal Grande, simbolo dell’ospitalità e del divertimento. Il party è stato organizzato in partnership con Berlucchi Franciacorta, Campari e Mastercard.

Nei giorni della manifestazione Vanity Fair insieme a Chopard accoglie i protagonisti della Mostra del Cinema presso il luxury hotel Aman Venice in un dinner intimo ed esclusivo che riunirà una compagine di talenti del cinema e creativi che ruotano intorno ai due brand. Tra le altre iniziative anche quello con Kilian Paris dedicata al lancio della nuova fragranza della maison della profumeria artistica. Inoltre, per celebrare le donne nel cinema, Vanity Fair è al fianco dell’organizzazione di diplomazia culturale Liberatum per il gala “Women in Creativity”.