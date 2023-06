Netflix ha annunciato una nuova docu-serie dedicata a Vasco Rossi: Supervissuto! Un viaggio alla scoperta del Komandante della musica rock italiana! Tutto quello che sappiamo e le prime anticipazioni!

Vasco Rossi: Supervissuto, la serie in arrivo su Netflix

Durante il concerto di Vasco Rossi allo Stadio dall’Ara di Bologna è apparso sui maxischermo un trailer inedito di una docu-serie dedicata alla vita del Blasco. Una sorpresa per i tantissimi fansconvolti accorsi allo Stadio per cantare a squarciagola le canzoni del re del rock della musica italiana. Un progetto importante che sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix. Un viaggio musicale e personale alla scoperta della vita del Komandante della musica rock, un genio che ha saputo in 45 anni di carriera scrivere alcune delle più belle pagine della nostra musica.

Vasco Rossi – Il Supervissuto, sottotitolo “Voglio una vita come la mia” è stato annunciato con tanto di trailer ufficiale. La serie scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff è composta da cinque episodi ed è stata girata durante i due anni di pandemia da Covid-19. Due anni di stop dalla musica e dai live che hanno permesso alla rockstar di trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita.

Vasco Rossi: “non sono solo un sopravvissuto, sono un supervissuto”

Proprio il rocker di Zocca si racconta così nel trailer ufficiale della docu-serie in arrivo prossimamente su Netflix. “Sono sopravvissuto agli anni Settanta, agli anni Ottanta. Alla fine del millennio sono andato in depressione anche lì sono andato avanti. Sono sopravvissuto a tre malattie mortali nel 2011, quando sono andato in coma tre o quattro volte, preso per un pelo. Fino al 2020 quando è arrivata questa catastrofe mondiale. Io non sono solo un sopravvissuto, sono un supervissuto“.

La serie, suddivisa in 5 episodi, segue l’artista da Zocca a Los Angeles con interviste e materiali assolutamente inediti per la gioia dei fan ed appassionati. Un viaggio alla (ri)scoperta del re della musica rock e dei segreti che si nascondono dietro le sue canzoni.

Vasco Rossi – Il Supervissuto è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff.

Ecco il video trailer ufficiale: