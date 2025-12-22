Sarà un fine settimana decisamente ricco di novità per gli appassionati delle soap, quello che ci attende. Complice lo stop per il periodo natalizio dei programmi di Maria De Filippi, nell’ultimo weekend 2025 le serie tv saranno “regine” del palinsesto Mediaset.

Come cambia il daytime di Canale 5 sabato 27 dicembre

Ad aprire il palinsesto pomeridiano di Canale 5 dedicato alle serie tv sarà Beautiful. La soap americana più longeva delle televisione andrà in onda sabato 27 dicembre dalle 13:54 alle 14:20 circa. A seguire i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset potranno tuffarsi nelle vicende di Forbidden fruit, che ci terrà compagnia dalle 14:10 alle 14:55 circa, per poi passare il timone a un’altra dizi turca, Io sono Farah, che andrà in onda fino alle 16:45 con due puntate speciali.

Domenica 28 dicembre le serie tv protagoniste del pomeriggio di Canale 5

Domenica 28 dicembre si replica. Complice la sosta natalizia del programma della De Filippi “Amici di Maria” saranno ancora una volta le soap a essere protagoniste nel daytime Mediaset.

Ancora una volta ad aprire l’appuntamento quotidiano con i fans sarà l’intramontabile Beautiful, in onda dalle 13:57 alle 14:30 circa. Lo slot orario che va dalle 14:30 alle 16:00 è invece interamente dedicato alle dizi turche: Forbidden fruit farà compagnia ai telespettatori fino alle 15:00 per poi passare il timone a La forza di una donna.

Soap turche protagoniste del palinsesto del fine settimana

Oltre alla serie tv a stelle e strisce, osservando il palinsesto Mediaset del weekend salta subito all’occhio il predominio delle soap turche. D’altronde le dizi hanno già ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare anche il pubblico italiana, e non dovrebbe stupire il fatto che i vertici di Cologno Monzese abbiano deciso, anche per l’ultimo fine settimana del 2025, di dedicare loro un ampio spazio nel palinsesto televisivo.

Dopo il grande successo di Terra Amara e di Tradimento, anche le vicende di Bahar e Sarp stanno facendo registrare ottimi dati di ascolto, mentre le vicissitudini di Farah sembrano stentare un po’ di più a decollare. Nonostante lo share non proprio brillante per Io sono Farah però, il numero di telespettatori “affetti da dizimania” sta crescendo costantemente, e i vertici di Cologno Monzese sono sempre più intenzionati a regalare loro prodotti di sicuro successo.