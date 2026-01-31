Saranno due settimane davvero speciali quelle che attendono i tantissimi fans della serie tv turca La forza di una donna (Kadın), che potranno contare su ben due puntate speciali in seconda serata su Canale 5.

La forza di una donna di sera: le date degli episodi speciali

Quando vedremo Bahar, Sarp & Co. di sera? Le date delle due puntate speciali sono il 3 e 10 febbraio. Per due settimane consecutive il martedì sera di Canale 5 sarà interamente dedicato alle dizi turche: dopo Io sono Farah, in onda in prime time, ci attendono due episodi de La forza di una donna.

La decisione è arrivata dai vertici di Cologno Monzese, che hanno così voluto dare un’accellerata alle vicende di Bahar, giunte alla terza stagione. Nelle ultime settimane infatti, l’appuntamento pomeridiano con la dizi turca si era ridotto, provocando la reazione di tantissimi fans che avevano chiesto a gran voce uno spazio maggiore nel palinsesto Mediaset per La forza di una donna.

Programmazione speciale Mediaset del martedì sera pensata per i fans delle dizi turche

Dopo che anche la dizi su Farah si era fermata lo scorso martedì per consentire una programmazione riservata alla Giornata della Memoria, riprende l’appuntamento serale per i fans dei serial turchi, con ben due appuntamenti in prima e seconda serata.

A partire dalle 21:21 – subito dopo il game show La Ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti – prenderanno il via nuovi episodi inediti di Io sono Farah 2, che ci terranno compagnia fino alle 23:14. A seguire saranno trasmesse due puntate de La forza di una donna in prima TV, che occuperanno lo slot orario fino alle 00:57, quando il timone passerà a X-Style.

Doppio appuntamento del martedì con le soap turche di Canale 5

L’appuntamento in prime time con Io sono Farah, e in seconda serata con La forza di una donna, sono destinate ad arricchire lo spazio dedicato dalla rete ammiraglia Mediaset alle dizi turche.

Le puntate del martedì sera andranno infatti ad aggiungersi agli appuntamenti pomeridiani, che già vedono le vicende di Farah in onda dalle 13:55 alle 14:15 e quelle di Bahar e Sarp dalle 16:00 alle 16:25 circa.

Cosa accadrà nella puntata serale del 3 febbraio La forza di una donna?

Il primo dei due appuntamenti extra nel serale di Canale 5 per La forza di una donna, promette di regalarci molti colpi di scena. Le vicende di Sarp e Bahar sono ormai giunte alla terza e ultima stagione, e negli episodi in onda la sera del 3 febbraio assisteremo a due eventi ricchi di tensione. Da un lato ci sarà Ceyda, disperata dopo la scomparsa del piccolo Arda, e dall’altro Bahar, Sarp, Arif e Hatice in gravissime condizioni dopo un incidente stradale.

Sirin si occuperà dei nipoti, ma sarà sopraffatta dall’angoscia, visto che dalla terapia intensiva non arriveranno notizie. La giovane – terrorizzata dall’idea di perdere la madre – deciderà di raggiungere l’ospedale per chiedere perdono a Bahar.