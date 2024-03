Sta per debuttare sul piccolo schermo Vanina – Un vicequestore a Catania, una nuova fiction di genere giallo/poliziesco che vede nella parte della protagonista Giusy Buscemi. Un ruolo impegnativo ed un ritorno alle origini per la bella e brava l’ex Miss Italia, ormai attrice affermata, nata proprio in Sicilia nel 1993. Di seguito la trama, il cast, il numero di puntate e gli orari della serie tv.

Vanina – Un vicequestore a Catania: Giusy Buscemi interpreta una donna forte e coraggiosa

In Vanina – Un vicequestore a Catania, Giusy Buscemi interpreta Vanina Guarrasi, un giovane vicequestore trentenne che porta nel cuore un dolore immenso che spera di superare dopo aver cambiato città e lavoro.

A proposito del suo personaggio la Buscemi, intervistata dal settimanale Telepiù ha detto che esso “non ha freni inibitori. Ha reazioni a volte esagerate, adora mangiare e fuma. Dal punto di vista professionale sa sempre cosa è giusto fare. Sentimentalmente invece è un disastro. Infatti scappa da Paolo (Giorgio Marchesi) perché non vuole rivivere quello che ha già passato con il padre, un ispettore di Polizia ucciso dalla mafia quando lei aveva 14 anni”. Insomma una donna complessa e ricca di sfaccettature, di certo stimolante da impersonare.

La regia e il cast della fiction Vanina

Il cast di Vanina – Un vicequestore a Catania vede impegnati alcuni dei nomi e dei volti più noti della fiction italiana. Oltre ai già menzionati Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, troviamo anche:

Claudio Castrogiovanni

Corrado Fortuna

Dajana Roncione

Orlando Cinque

Danilo Arena

Paola Giannini

Giulio Della Monica

La regia è di Davide Marengo.

Dove e quando in tv, numero di puntate e orari

Vanina – Un vicequestore a Catania, fiction tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20 di Mercoledì 27 Marzo. Si prevedono in tutto 4 episodi, sempre in prima serata.