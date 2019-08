Per la serie “a volte ritornano” ecco che ‘riciccia’ dopo un po’ di tempo, Valerio Scanu ex amico di Maria De Filippi, ovvero ex allievo del Talent Amici, che con un lungo post sui social denuncia quanto gli sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte ad opera di alcuni haters.

Valerio Scanu denuncia su Facebook gli haters

Gli ex allievi di Amici, chi più chi meno hanno raggiunto il successo e la fama ma alcuni stentano ad imporsi nel mercato musicale nonostante abbiano uno stuolo di followers ben nutrito e un talento indiscutibile.

E’ il caso di Valerio Scanu che dopo la vittoria a Sanremo del 2010 con il brano “Per tutte le volte che” ha fatto un po’ fatica ad imporsi nel mercato musicale. Nonostante Valerio abbia partecipato a vari reality per rilanciarsi, e abbia nel frattempo fatto dei dischi che ha auto prodotto non lo vediamo brillare come una Emma Marrone o Alessandra Amoroso, o come recentemente Irama.

Ci sarebbe da chiedersi come mai? Eppure è un ottimo cantante e forse sorge il dubbio che certe dinamiche relative all’ingresso in alcuni programmi e il veto di alcuni discografici abbiano penalizzato il giovane sardo o semplicemente invece, la sua musica non piace ai più…

Valerio Scanu: “Una loggia massonica agisce contro di me”

Insomma, a fine estate lo “scazzo” di Scanu chiude una stagione televisiva e non, che non ha dato grandi guizzi e novità. Se non fosse stato per la crisi di governo i programmi avrebbero registrato ascolti pessimi…

E quindi, a parte ancora il caldo abominevole, è finalmente arrivato il momento del “ci vediamo a settembre” e già la Queen of Caffeucci, Barbara D’Urso è pronta a lanciarsi in questa nuova sfida offertagli nientepopodimenoche dall’amico di Marco Carta, che starà già in fila per partecipare alla prima di Live non è la D’Urso o Pomeriggio Cinque.

Sappiamo bene, che Carta è stato coinvolto in un furto alla Rinascente di Milano all’inizio dell’estate e che il processo è previsto per settembre. Non dubitiamo che la Santa di Cologno dia voce al cantante sardo e possa anche accollarsi la storia di Scanu che ha veramente dell’incredibile!!

Il lungo sfogo social i Valerio Scanu su Facebook

Ma cosa racconta Scanu in questo suo sfogo? Eccovi cosa scrive:

Sono appena venuto a conoscenza di un gruppo segreto su Facebook capitanato da persone che credono di rappresentarmi. Ebbene, all’interno di quella che sembra più una loggia massonica che un fandom mirato a sostenere il mio percorso artistico, è emersa la presenza di approfittatori seriali che, agendo in modo del tutto illegale e per fini privati il più delle volte, persuadevano alcuni miei sostenitori ad elargire cospicue somme di denaro.

Visto e considerato che il sottoscritto, Valerio Scanu, si autoproduce da sette anni investendo tutto quello che aveva per continuare a vivere di musica, non posso e non voglio per alcun motivo che questa situazione oltraggiosa si protragga oltre.

Agli amministratori di questi gruppi, invece, dico che non si deve mai commettere l’errore di sentirsi al di sopra delle leggi. La verità viene sempre a galla e un leader intelligente, tutto ciò, sa metterlo in conto. Se il leader è solo un personaggio che si approfitta di gente di buon cuore, il risultato è quello di uno stronzo che, il cuore, lo ha perso per strada. Vi aspetto in tribunale, qualora vogliate querelarmi.

Valerio Scanu vittima degli haters o solo in cerca di visibilità?

Questa storia è talmente fantasiosa che non si sa se ridere o piangere…E’ mai possibile che possano esistere addirittura delle logge massoniche contro Valerio Scanu? Ma a che pro, poi? Ma Scanu è un simpatico giovanotto talentuoso che ha un humor nero bellissimo. Le sue freddure sono spettacolari quindi è un personaggio estremamente divertente e positivo.

Che sia solo ricerca di visibilità? In questo caso avrebbe dovuto puntare su un finto matrimonio in stile Mark Caltagirone o semplicemente farsi beccare con le mani nella marmellata in un grande magazzino…

Arriveremo mai a conoscere la verità sulla vicenda? Certo, se in Italia, non riusciamo a formare un governo andando al voto come la cosa più ovvia e democratica, forse Valerio ha proprio ragione!!!