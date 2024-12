Valeria Marini torna al centro della cronaca rosa, e il motivo è il tentativo di un’aggressione subita sulle scale della sua casa. A rendere noto l’accaduto è la stessa showgirl, in occasione di un’intervista esclusiva concessa all’Adnkronos.

Valeria Marini, vittima di un episodio di tentata aggressione

La bionda showgirl era di rientro nell’edificio della sua abitazione, quando- poco dopo le 23 – si è trovata a fare fronte a quella che -per lei- si direbbe una tentata aggressione. L’episodio è accaduto a Roma. Saliti i gradini, la Marini ha udito dei rumori sospetti e del tutto impaurita, anche per l’assenza di luce – provocata dalla rottura delle lampadine- si è chiesta a voce alta chi ci fosse tra le scale nell’edificio di casa. Sentendosi in preda al panico, inseguita da uno sconosciuto, si è poi mobilitata ad uscire velocemente dalla struttura.

Nella piazza della sua residenza capitolina, la showgirl si è quindi rivolta ad una pattuglia della polizia municipale, chiedendo aiuto, nel racconto dell’accaduto. E all’avvicinamento degli agenti al portone della sua abitazione, lo sconosciuto – palesatosi in manifesti atteggiamenti aggressivi- sembrerebbe aver pronunciato insulti in portoghese. Quest’ultimo è stato neutralizzato dagli agenti e portato in Questura.

La rivelazione dell’accaduto

Incalzata sull’accadimento- che a suo avviso avrebbe potuto avere risvolti compromettenti per la sua incolumità- la popolare showgirl italiana non ha lesinato dichiarazioni, piuttosto sconvolta. “Sono scossa profondamente, – fa sapere dal suo canto la showgirl ex concorrente di Grande fratello vip, pronunciandosi a mezzo stampa rispetto all’aggressione scampata,-ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io”.

La sconvolgente verità della showgirl, poi, prosegue anche con le sensazioni provate a margine dell’accaduto: “Dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male”, conclude particolarmente provata, Valeria Marini, intervistata da Adnkronos.

Al di là dello spiacevole accadimento, intanto, l’ex gloria di Grande Fratello vip tiene a ringraziare -in un post su Instagram– i suoi fedeli telespettatori, per il successo del ruolo da primadonna che copre al servizio della TV di casa Rai. Il nuovo impegno la vede al timone della rubrica “Posta stellare del cuore”, ai microfoni del format di Rai2, “Bella ma”.