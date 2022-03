Una Valeria Marini inedita quella che si è raccontata ieri sera a “Belve”, programma in onda in seconda serata su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani. La Marini durante l’intervista ha raccontato di quando, a 15 anni, sua madre la portò in una clinica privata ad abortire senza neanche che lei lo sapesse. Una scelta importante che la showgirl, allora poco più che una bambina, subì, ma per la quale oggi ringrazia sua madre.

Valeria Marini a Belve: «A 15 anni mia madre mi ha fatto abortire a mia insaputa»

Quella di Valeria Marini non è sicuramente una vita fatta solo di luci, lustrini e paillettes. Una storia di cui si conoscono molte cose, ma un episodio così importante e così intimo, come un’interruzione di gravidanza, non era mai venuto fuori in maniera così dettagliata. Francesca Fagnani e Valeria Marini ricostruiscono insieme l’episodio legato all’aborto: a 14 anni Valeria iniziò una relazione con un uomo “molto più grande“ di lei e quella relazione si concluse con un’interruzione di gravidanza, della quale l’allora 15enne venne a conoscenza solo a cose fatte.

«Ero una ragazzina, mia mamma l’ha fatto per il mio bene»

“Non sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perchè questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta. Ho cancellato un po’ dalla memoria, dalla mia memoria, perchè ho sofferto molto” – Ha raccontato nell’intervista Valeria Marini.

Valeria Marini: «Non posso far altro che ringraziarla»

Un racconto spiazzante quello di Valeria Marini, proprio per il fatto che l’aborto avvenne senza che lei sapesse nulla. La Fagnani a quel punto le chiede: “Il fatto che sua madre avesse deciso per lei non è stata un po’ una violenza?“, la Marini risponde: “No, perchè mi ha cambiato la vita. Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla”.

Nell’intervista, tra le altre cose, Valeria racconta del periodo in cui è stata fidanzata con Vittorio Cecchi Gori, del suo matrimonio con Giovanni Cottone e dell’amicizia naufragata con Gigi D’Alessio per colpa proprio dell’allora marito.

Ecco il video in cui Valeria Marini parla dell’aborto