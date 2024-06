Valentina Vezzali è stata una delle concorrenti più note di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024. La campionessa può vantare un ricco palmares che l’ha portata a conquistare Mondiali, Europei e Medaglie nella sua specialità, il fioretto. Noi di Superguidatv le abbiamo chiesto un commento sulla sua partecipazione nel reality, in che rapporto è rimasta con gli altri naufraghi (specialmente con Matilde Brandi e Samuel Peron) e cosa deve fare l’Italia per lo sport. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato.

Intervista alla concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, Valentina Vezzali

Come descriveresti la tua esperienza all’Isola dei Famosi? La rifaresti?

È stata un’esperienza davvero fantastica che mi ha lasciato tantissime cose che porterò sempre con me. Anche perché dormire per terra è difficile, ma farlo su una stola con il cielo stellato, vedere le stelle cadenti, farlo con il rumore del mare e i grilli che cantano. E ancora imparare a pescare; andare tra gli scogli con il machete e prendere i ricci e mangiarli, imparare a capire che con le lumache grandi si possono usare come esche per pescare i pesci o mangiarle crude e cuocerle; prendere la legna, vedere come si fa il fuoco. Un’esperienza davvero fantastica che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero fare. Perché poi facendola apprezzi ancora di più quello che abbiamo nella nostra vita quotidiana.

Quale è stato il momento più difficile e quello più bello all’interno dell’Isola?

Il momento più bello è stato ogni singolo momento nel quale scoprivo delle cose che non avrei mai immaginato di scoprire. La natura molto spesso viene vista come un qualcosa di ostile mentre è bellissimo imparare a vivere nella natura perché è davvero sorprendente quante cose ci può regalare. Momento più difficile? Quello nel quale mi sono dovuta relazione agli altri. Alla fine l’Isola è un gioco e tutti gli altri naufraghi ovviamente non vincono: devi avere a che fare con concorrenti che sono in competizione tra loro. Il rapporto con gli altri quindi è difficile per questo.

Qual è stato secondo te il naufrago più stratega e quello a cui ti sei più legata?

Mi sono legata tantissimo a Marina Suma, una persona, una donna e un’attrice fantastica ma mi sono legata anche a Matilde Brandi. Ci sono state delle incomprensioni ma ne ho parlato con lei nell’Isola ed è un gioco. Matilde stava giocando ma sicuramente entro la prossima settimana ci dovremo vedere e parleremo. Sono certa che potrebbe nascere anche con lei una bella amicizia. Il più stratega invece secondo me è stato Samuel Peron.

Samuel Peron aveva partecipato con te a Ballando con le stelle, in diretta gli hai detto che hai pensato che lui mettesse zizzania contro di te. Come è ora il vostro rapporto, siete andati a prendere il caffè?

No, non mi ha chiamato e sto ancora aspettando che mi chiami. Samuel è una persona molto rigida, ha un’impostazione basata sulle regole forse dovuta alla sua disciplina. Ma anche nello sport che io ho fatto ci sono delle regole da rispettare ma credo che sia importante anche il calore umano che la persona riesce a trasmetterti. Non si può essere così rigidi e imporre agli altri le cose da fare, c’è modo e modo di porsi. Lui è così, lo è stato quando era il mio maestro di ballo e lo è stato anche nell’Isola quindi un po’ troppo autoritario.

Cosa pensi invece della vittoria di Aras?

Io penso che nell’Isola, e questo lo dimostrano anche le edizioni precedenti, chi è che sta da solo e quindi magari si trova a vivere l’Isola da solo senza gli altri, chi è che parla di meno e magari Aras non capiva quando le altre persone litigavano perché non capisce bene l’italiano, vince.

Cosa ti porti dietro dall’Isola dei famosi, oltre il cambio di aspetto fisico?

Sicuramente mi porto l’essere entrata in comunione con la natura, che non ha davvero prezzo, e come bagaglio il saper apprezzare di più quello che noi abbiamo che diamo per scontato. Niente è scontato e il valore del cibo, di saper fare tante cose manuali che oggi non sappiamo più fare è davvero importante. Veramente un’esperienza positiva e bellissima.

Parlando un po’ della tua carriera, come è nato il tuo amore per il fioretto?

È un po’ come il cartone animato Lady Oscar, lui doveva essere maschio e anche io. Mio padre voleva che il suo terzo figlio fosse maschio invece sono nata femmina e da maschio avrei dovuto fare calcio. Invece mi sono ritrovata femminuccia, bionda con gli occhi azzurri e il destino ha voluto che nascessi a Jesi dove c’era una grandissima figura che ha creato questa grande scuola, il maestro Ezio Triccoli.

Nel 1947 è tornato dal campo di concentramento in Sud Africa, nel campo di prigionia inglese dove ha imparato la scherma, e mi sono trovata nata a Jesi dove c’era lui che ha creato quattro campioni olimpici in una cittadina di 40 mila abitanti. Davvero ciò la dice lunga su questa figura. Accompagnando mia sorella in palestra mi sono ritrovata con il fioretto in mano a sei anni e da lì è cominciata la mia grande avventura perché poi non l’ho lasciato più e mi ha permesso di scrivere pagine della storia del mio sport.

Tra tutti i tuoi numerosi successi sportivi, qual è quello che ricordi con maggior sorriso?

Di successi fortunatamente ne ho avuti tanti ma quello che ricordo benissimo è stato il campionato italiano categorie prime lime del 1984, quindi avevo 10 anni. Per me era l’equivalente di un Olimpiade, ricordo che per arrivare al PalaEur dove si disputava la gara vidi un cartello la mattina dove c’era scritto: “Molti partecipano, uno vince”. E io mi dissi che quell’uno sarei stata io e ricordo che la gara finiva molto tardi, erano le 22 di sera, non feci in tempo a togliere la maschera e mio padre mi prese in braccio e mi fece roteare per aria. Quella per me è stata la mia prima vittoria importante a cui ne sono seguite tante altre.

Un’altra importante è stato il mio quarto campionato del mondo vinto a quattro mesi dalla nascita di mio figlio Pietro. Il nove giugno è nato Pietro e il 9 ottobre ero sul tetto del mondo a dimostrazione che un’atleta donna che mette al mondo un figlio non solo è capace di tornare ad competere alti livelli ma addirittura di tornare sul tetto del mondo.

Sei anche entrata in politica. Nel 2021 sei diventata sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Draghi, con delega allo sport. Cosa deve fare l’Italia per lo Sport?

L’Italia per lo Sport deve fare ancora parecchio, tante cose sono state fatte. Innanzitutto deve completare quello che io ho fatto come sottosegretario: completare l’inserimento dell’insegnante di scienze motorie nella scuola primaria. Io sono riuscita a inserire questa figura in quarta e quinta elementare ma io ritengo che in un mondo dove la digitalizzazione la fa da padrona, dove i nostri figli sempre più sono seduti e giocano via computer, alla play, e si muovono sempre di meno. Si trovano nella scuola secondaria di primo grado senza fare tanta attività fisica e senza essere capaci neanche di fare una capovolta. Io ritengo fondamentale che un bambino possa sviluppare la propria psico motricità sin da subito e ritengo fondamentale questa misura. Lo sport e la scuola devono camminare a braccetto perché sono le agenzie educative più importanti nella formazione di un ragazzo oltre alla famiglia.

Si avvicinano ora le Olimpiadi di Parigi. L’Italia ha qualificato nella scherma tutte e sei le squadre nelle sei specialità. Portabandiera sarà la Errigo, cosa ti aspetti da queste Olimpiadi?

Io mi aspetto una grandissima Italia. Siamo appena usciti dagli Europei di Atletica leggera che hanno visto la nostra Italia a Roma da protagonista. Questo mi fa molto piacere perché fino a qualche Olimpiade fa era difficile pensare ad un’atletica che portasse così tante medaglie. Quindi mi aspetto in tantissime discipline sportive, tanti risultati. Mi auguro che possa vincere più medaglie rispetto alle Olimpiadi di Tokyo dove ne abbiamo vinte tantissime.

Siamo un piccolo paese dove lo Sport è retto da un’associazionismo fatto di volontari e dove ci si allena a volte in luoghi, io penso alla mia palestra dove ci pioveva dentro fino a poco tempo fa, eppure riusciamo a fare grandi cose. La scherma sicuramente farà la padrona perché nelle occasioni importanti non tradisce mai. Una Arianna Errigo diventata mamma lo scorso anno di due gemelli, scelta come portabandiera, sono sicura darà del suo meglio e mi auguro che possa arrivare a quell’oro olimpico che le manca per completare il suo palmares.

Ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello come concorrente o condurre qualche programma?

Il Grande Fratello è una trasmissione che sicuramente non rientra in quello che in questo momento mi piacerebbe fare. L’Isola è stato un modo per conoscere se stessi e fare un’esperienza di vita molto importante. Il Gf è un altro tipo di trasmissione. Magari perché no se arriva una conduzione di un programma legata anche al mondo dello sport sarebbe bello poter parlarle e trasmettere le emozioni che lo sport ci regala.

Qual è il tuo sogno più grande?

Il mio sogno più grande è avere un’Italia culturalmente più sportiva. Crescere attraverso lo sport significa crescere soprattutto nel rispetto delle regole e del prossimo. Lavorare nel mondo dello sport è davvero fantastico e mi piacerebbe che tutte le persone potessero toccare con mano che cosa significa fare sport.