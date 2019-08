Valentina Pivati di Uomini e Donne, cena gratis al ristorante di Mazara: “non ho chiesto l’elemosina”

“Sembrava che io stessi chiedendo l’elemosina“. Con queste parole Valentina Pivati, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer su Instagram, commenta quanto successo dopo l’invio un messaggio – richiesta per una cena gratis preso un ristorante di Mazara del Vallo in cambio di pubblicità.

Valentina Pivati, cena gratis al ristorante

Una cena gratis in un ristorante in cambio di pubblicità? Non è una novità nell’era di Instagram ed influencer. E’ un dato di fatto che tantissime aziende del settore decidono di investire in rampolli del web a caccia di visibilità e pubblicità. Questa volta però la cosa è andata diversamente.

Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ex fidanzata di Mariano Catanzaro, alcuni giorni ha inviato un semplicissimo messaggio ad un ristorante di Mazara dal Vallo proponendosi per una collaborazione. Brevemente, senza girarci troppo intorno, la influencer da 176 mila follower, ha proposto al ristoratore siciliano una cena gratis in cambio di pubblicità.

Questa volta però il ristoratore ha deciso di adottare un comportamento diverso pubblicando sui social il messaggio della ragazza. Apriti cielo, è scoppiato un putiferio che ha letteralmente travolto la giovane influencer attaccata sui social dagli immancabili leoni di tastiera che sognano anche loro un futuro da influncer! Per questo motivo la Pivati ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua posizione rilasciando un’intervista al Corriere in cui ha raccontato la sua vita “reale” fuori dai social.

Valentina Pivati di Uomini e Donne: “ho un lavoro sicuro e una casa di proprietà”

“Ho il mio lavoro sicuro al supermercato e non lo lascio mica per qualcosa di passeggero come la visibilità sui social. Ho la macchina nuova, comprata con sacrificio, la casa di proprietà: sono soddisfatta così”.

Nessun viaggio gratis o camera con vista al Cavo Tagoo di Mykonos, Valentina ha un lavoro normale di commessa presso un supermercato vicino a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Una volta tornata a casa da lavoro, la Pivati si dedica al suo secondo lavoro: quello di influencer, postando foto e Instagram Stories che collezionano centinaia di likes. La ragazza, le va riconsciuto, è una che ha la testa sulle spalle: “io non sono il tipo che si fa la vacanza gratis in cambio di qualche foto sui social network“.

Con i social ci lavora, ha aperto anche due partite Iva e sogna di lanciare una propria linea di abbigliamento, ma è consapevole la popolarità sui social è passeggera. Riguardo al secondo lavoro di influencer rivela: “cerco progetti interessanti, che possano crescere e farmi crescere. Ho un cervello e lo uso“.