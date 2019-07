Tempi duri per gli Influencer, o perlomeno per quelli di “nuova generazione” che non hanno uno stuolo di ammiratori e followers, pronti a dispensare likes ad ogni piè sospinto! Pare infatti che una di queste influencer che proviene dal “mondo mariano”, ovvero il dating show Uomini e Donne, abbia chiesto una cena in un noto ristorante, in cambio di pubblicità… La risposta del locale è stata epica!

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiede una cena gratis ad un ristorante: la risposta effervescente del locale

Prima per fare tv o comunque per essere considerati vips si doveva fare gavetta e magari avere un talento ben spiccato. Oggi, la moda impone che, anche se appari per un breve periodo in un noto programma televisivo, diventi d’ufficio, una star!! In realtà non è così, ma è palese che la notorietà che può regalarti un programma come Uomini e Donne è veramente eccezionale.

In virtù di questo, si creano profili social con tanto di spunta blu ad ufficializzare la persona che ci mette la faccia! Ammettiamolo, avere meno di 200 mila seguaci su una delle piattaforme più in voga oggi, Instagram, non è certamente difficile oggi giorno, ma pretendere cene “a gratis”, per pubblicità o visibilità in nome di una supposta notorietà, un po’ meno!

Valentina Pivati, e la cena gratis a Mazara del Vallo(TP)

Insomma, la bella ragazza, che all’epoca di Uomini e Donne fu la scelta di Mariano Catanzaro ha chiesto una cena gratis ad un noto ristorante di Mazara del Vallo (TP) in cambio di collaborazione con il locale, e quindi visibilità.

La risposta del locale è stata epica! Vi riportiamo il messaggio scritto da Valentina Pivati e la risposta del locale e trarrete voi le vostre conclusioni.

La richiesta di Valentina al noto locale

Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati e grazie ad un programma televisivo sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram, iniziando così un lavoro di influencer.

Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me ed il mio compagno per una cena. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti. Valentina

La replica del locale, non si è fatta attendere

Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafu

Per chi non conoscesse il dialetto siciliano, “A sbafu” significa “Gratis, senza pagare…”

Comunque, aldilà dell’episodio, per altro simpatico ci pare esagerato cercare di voler diventare famosi a tutti i costi inseguendo un lavoro che anche se pare facilissimo, deve avere dietro una esperienza concreta e un minimo di conoscenza di marketing.

Insomma, non ci si improvvisa Chiara Ferragni, (una delle influencer più pagate al mondo) dall’oggi al domani! Va da se, che Valentina però non ha commesso nessun reato, ci sembrava simpatico raccontarvi l’accaduto.

E voi da che parte state? Buone vacanze a tutti!