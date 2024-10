Un Posto al Sole continua a tenerci compagnia ogni giorno su Rai Tre con gli episodi inediti della nuova stagione. Cosa accadrà nella settimana dal 21 al 25 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo Damiano, che con i suoi uomini sarà coinvolto nella cattura del boss Torrente. I pericoli a cui si esporrà Renda finiranno per far preoccupare molto Viola.

Anticipazioni Upas: Damiano in pericolo, Viola in ansia

Torrente sembrerà avere le ore contate, e nei prossimi episodi Un Posto al Sole Damiano sarà intenzionato a catturare il pericoloso boss e – dopo aver avuto carta bianca da Nicotera – Renda decide di stanarlo appostandosi con i suoi uomini nei pressi del locale del quale l’uomo è socio occulto.

Viola sembrerà presagire che il suo compagno starà rischiando la vita, e le premonizioni della donna si riveleranno esatte quando – nel corso dell’operazione per la cattura di Torrente – qualcosa andrà storto e Damiano dovrà lanciarsi in un inseguimento per il centro di Napoli. Tra i camorristi e i poliziotti scoppierà un conflitto a fuoco. Al momento non sappiamo se questa operazione riuscirà a portare alla cattura del boss, ma sappiamo che Damiano – a seguito di questo evento – vivrà un momento davvero difficile, e neppure la vicinanza della compagna, di Ornella e di Raffaele sembreranno riuscire a dargli conforto.

Upas, spoiler al 25 ottobre

Nei prossimi episodi Upas ci sarà spazio anche per la frequentazione tra Rosa e Don Antoine, e sulle inevitabili conseguenze che questa avrà su Manuel. La vicinanza della donna al parroco continuerà a far parlare tutto il quartiere, ma Rosa dimostrerà ancora una volta di non essere disposta a lasciarsi influenzare dal giudizio degli altri, e porterà avanti la sua relazione nonostante i pettegolezzi.

Se la sua caparbietà non le impedirà di continuare a frequentare Don Antoine, il suo cuore di mamma potrebbe invece cambiare le cose. Ben presto Rosa realizzerà infatti che il figlio Manuel soffrirà molto per questa situazione, e che dietro al suo atteggiamento intrattabile si nasconderà proprio il fastidio per il gossip riguardo alla complicità sempre crescente della madre con il prete.

Un Posto al Sole, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Mariella realizzerà – grazie a Silvia – quale sia la vera natura di Lello Troncone. La donna scoprirà che lui è un poco di buono, e che in passato avrà cercato di spremere Otello. Non potrà quindi fare a meno di preoccuparsi all’idea che Bice continui a flirtare con lui.

Michele sarà molto deluso dall’atteggiamento egoista e superficiale di Guido, che gli chiederà di intercedere con il suo proprietario di casa per permettergli di rimanere nell’appartamento oltre i tempi stabiliti. Michele deciderà di confrontarsi con Silvia sugli strani atteggiamenti di Del Bue.

Manuela si appresterà a sostenere un altro esame universitario, che però non darà i risultati sperati.

Un incidente nel percorso di riabilitazione di Diana metterà in allarme Nunzio. A quel punto Rossella deciderà di far prevalere la deontologia professionale alle questioni di cuore, e offrirà a Cammarota tutto il suo sostegno.

Roberto accuserà la distanza di Marina, ignaro del fatto che ben presto una sorpresa inattesa potrebbe riportare un raggio di sole nella sua vita. Cosa riserverà il destino a Ferri? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler Upas ci porteranno altre news. Nel frattempo continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.