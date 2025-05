Dall’8 all’11 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma è andata in scena la XVIII edizione del Festival Tulipani di Seta Nera. Una manifestazione che nasce con un obiettivo ben preciso: offrire visibilità a chi rimane spesso ai margini mettendo al centro le fragilità e le diversità. Tra gli ospiti del Festival dei Tulipani di Seta Nera anche la vincitrice del Grande Fratello, Jessica Morlacchi. La cantante si è esibita live con i suoi successi ma prima si è concessa a noi di SuperGuida TV per una video intervista esclusiva.

Jessica Morlacchi, intervista esclusiva alla vincitrice del Grande Fratello

Jessica ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione: “E’ molto importante essere qui. I giovani devono capire che non ci si deve fermare di fronte alle difficoltà. Si può cadere e io ne sono la testimonianza. Sono caduta più di una volta nel corso della mia adolescenza, un periodo della mia vita molto particolare e delicato eppure mi sono rialzata. Bisogna credere in sé stessi, bisogna credere nella musica, nel cinema, nell’arte in generale perché è l’unica cosa che ci arricchisce, ci fa crescere, ci fa esprimere potendo diventare così quello che vogliamo essere. Mi raccomando, non abbattetevi, trovate la forza e il coraggio di andare avanti, di ricominciare, di rinascere. Anche io dopo un periodo di analisi e di medicinali presi, sono rinata. Ho capito negli anni che la forza più grande sta dentro di noi”.

Jessica Morlacchi ha trionfato al Grande Fratello. Un esito per certi versi inaspettato in quanto in molti pensavano che Helena Prestes potesse arrivare sul podio. Per alcuni concorrenti come ad esempio Shaila Gatta tornare alla vita di tutti i giorni non è stato affatto facile. Jessica Morlacchi invece ha dichiarato: “Non ho avuto problemi a tornare nella mia quotidianità ma riconosco di avere un carattere particolare nel senso che vivo un po’ nel mio mondo. Non amo la frenesia e infatti nella casa del Grande Fratello stavo bene con la mia vestaglia e le mie pantofole. Sono tornata a casa mia semplicemente questo. Io ero una grande fan del Grande Fratello, finalmente faccio il secondo provino, ci riesco, entro nella casa e lo vinco. Cioè una follia, non potevo essere più felice di così”.

Sul rapporto con gli altri gieffini, ha ammesso: “Ho sentito poco fa Maria Vittoria, siamo sempre in contatto io e lei, mezz’ora fa ero insieme a Pamela, poi abbiamo mandato delle foto su Whatsapp a Helena. Sono rimasta in contatto un po’ con tutti”. A Jessica abbiamo chiesto quanto sia difficile in un reality rimanere fedeli a se stessi. Lei ha risposto: “E’ facilissimo in verità, dipende dalla durata del reality. Credo che una persona possa contenersi quando un reality dura un mese, se dura di più devi essere un Premio Nobel. Alla fine credo che la tua essenza esce fuori e non puoi scappare. Certo se posso dare un consiglio magari dal prossimo anno fatelo durare di meno. Io lo dico pensando ai nuovi inquilini. E’ durato tantissimo però è un’esperienza che ti regala tanto, un viaggio pazzesco dentro te stesso”.

A Jessica Morlacchi l’esperienza del Grande Fratello ha lasciato un carico di emozioni ma anche di insegnamenti: “Mi ha fatto capire quanto sia fortunata. Non pensavo di avere una famiglia così bella, di avere accanto delle persone che mi amano così tanto, di essere così grata alla vita, di essere così felice”.

Jessica Morlacchi ha poi parlato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: “Mi piace molto Antonella Mosetti, conosco anche il fratello. Sono persone deliziose e continuerò a fare il tifo per lei. E poi c’è anche Paolo Vallesi con cui ho partecipato a Ora o mai più. Faccio il tifo anche per lui, se lo merita. Che vinca il migliore”.

Intervista video