Sarà una vera e propria doccia fredda quella che attende Giulia Poggi nei prossimi episodi Un Posto al Sole. Dopo aver fantasticato a lungo sul matrimonio con Luca De Santis, la donna si troverà ad affrontare la sua improvvisa “scomparsa”. Dove sarà finito l’ex primario? Scopriamolo insieme.

Upas, trame future: Luca De Santis sparisce

Il sogno di Giulia su un possibile matrimonio con De Santis si trasformerà in un incubo nei prossimi episodi Upas. La donna dovrà infatti fare i conti con una sparizione dell’ex primario a prima vista inspiegabile, anche perché lo stesso Luca non avrà mai scoraggiato le intenzioni matrimoniali della madre di Niko.

In realtà però – pur non volendo dare alla donna un dolore soffocando i suoi sogni – De Santis avrà già preso la sua decisione. L’ex medico si preparerà così a lasciare Palazzo Palladini e Napoli, pur di non vincolarla a sé. Se da un lato questa sua decisione potrebbe apparire nobile, visto che sarà dettata dal desiderio di condannarla a un destino infausto, dall’altro finirà per destare grande dolore e preoccupazione nella donna che lo ama.

Giulia disperata nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Dalla gioia provocata dai pensieri nuziali al dolore per la scomparsa di Luca il passo sarà davvero breve, e Giulia passerà in pochissimo tempo dalla sensazione euforica all’angoscia.

Luca – costretto a fare i conti con la sua malattia che ben presto tornerà a farsi sentire – non se la sentirà di “condannare” Giulia a un destino avverso, né di disilludere i suoi progetti matrimoniali. E così, mentre lei sognerà il momento del fatidico sì, lui lascerà Napoli facendo perdere le sue tracce. La sparizione del fidanzato getterà la Poggi nella disperazione. Dove sarà finito Luca? Giulia lo cercherà ovunque. Riuscirà a ritrovarlo e a convincerlo a dare una chance al loro amore?

Dovremmo dire addio a Luca De Santis?

La sparizione improvvisa di Luca non solo getterà Giulia nella disperazione, ma aprirà un quesito anche nei tantissimi fans Upas che – nel corso di questi anni – si sono affezionale all’ex primario. Saranno in molti a chiedersi se dovremmo davvero dire addio a De Santis, o se invece Giulia riuscirà a rintracciarlo e dare una chance felice alla loro lovestory.

Al momento gli spoiler non rivelano molto su questa vicenda, ma a quanto traspare dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che il personaggio interpretato da Luigi Di Fiore non abbia intenzione di lasciare la soap partenopea di Rai Tre. Non solo quindi Luca De Santis resterà nel cast, ma potrebbe addirittura fare da aggancio a una serie di vicende che promettono di rendere molto calda l’estate di Upas.

Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news e scoprire insieme a noi se la storia d’amore tra Luca e Giulia vedrà un lieto fine.